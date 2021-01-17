«بايرن ميونيخ» ينفض غبار فقدان لقب كأس ألمانيا بثنائية في شباك «فرايبوغ» بالدوري

توماس مولر يحتفل بتسجيله هدف الفوز فى مرمى فرايبورغ بالدوري الألماني. (فرانس برس)

نفض «بايرن ميونيخ» غبار فقدانه لقب بطل مسابقة كأس ألمانيا في كرة القدم، وابتعد في صدارة «البوندسليغا» بفوزه الصعب على ضيفه «فرايبوغ» 2-1، اليوم الأحد، في ختام الجولة السادسة عشرة.

ويدين «بايرن ميونيخ» بفوزه إلى مهاجمه الدولي السابق توماس مولر، الذي صنع الهدف الأول لزميله الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي عندما مرر له كرة داخل المنطقة سددها بيسراه داخل المرمى.

وعزز ليفاندوفسكي موقعه في صدارة لائحة الهدافين برصيد 21 هدفًا بفارق 9 أهداف أمام أقرب مطارديه مهاجم «بوروسيا دورتموند»، الدولي النرويجي إرلينغ هالاند.

وسجل مولر هدف الفوز بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة إثر تمريرة من لوروا سانيه وذلك بعد 12 دقيقة من إدراك «فرايبورغ» التعادل بواسطة نيلز بيترسن بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر رأسية من نيكولاس هوفلر بعد ركلة ركنية (62).

وكان «بايرن ميونيخ» فقد لقبه بطلاً لمسابقة الكأس المحلية بخسارته المفاجئة أمام مضيفه «هولشتاين كيل» من الدرجة الثانية 5-6 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2 علمًا بأنه تقدم مرتين حتى الوقت بدل الضائع.