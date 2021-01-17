أوزيل يعلن انتقاله إلى «فنربغشة» التركي.. والتوقيع الرسمي خلال أيام

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 يناير 2021, 09:35 مساء
صانع الألعاب السابق للمنتخب الألماني لكرة القدم مسعود أوزيل..(أ.ف.ب)

أكد صانع الألعاب السابق للمنتخب الألماني لكرة القدم مسعود أوزيل، اليوم الأحد، أنه سيوقع عقدًا مع نادي «فنربغشة» التركي، مؤكدًا أنه سعيد للغاية وسيقدم كل شيء للفريق بعد غياب لأشهر عدة عن الملاعب خلال تواجده مع «آرسنال» الإنجليزي.

وقال أوزيل في مقابلة مع قناة «أن تي في» التركية: «أنا سعيد للغاية، ومتحمس جدَّا، لقد كتب لي الله أن أرتدي قميص فنربغشة، سأرتديه بفخر وسأبذل قصارى جهدي من أجل الفريق».

ووفقًا لوكالة «فرانس برس»، لفت اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا إلى أنه سيتوجه إلى إسطنبول مع عائلته مساء الأحد.

وأشارت صحف تركية عدة إلى أن اللاعب الألماني سيحضر مباراة في الدوري بين «فنربغشة» و«أنقرة غوجو» من المدرجات الإثنين، ومن المتوقع أن يقام حفل كبير في الأيام المقبلة لإضفاء الطابع الرسمي على توقيعه للنادي.

ولفتت التقارير إلى أن عقد أوزيل سيكون لمدة ثلاث سنوات، وسيتقاضى ما يصل إلى خمسة ملايين يورو عن كل موسم.

وكان أوزيل نشر السبت قلبين بلوني «فنربغشة» (أصفر وأزرق) إلى جانب ساعة رملية في تغريدة على «تويتر».

ولم يلعب الألماني منذ مارس الماضي مع فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا، علمًا بأن عقده سينتهي معه في يونيو المقبل.

وأكد اللاعب أنه لم يلعب أي مباراة منذ فترة طويلة، لكنه كان يواصل تدريباته بانتظام وأنه جاهز بدنيًّا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب وعائلته يحددون وجهتهم بعد مغادرة واشنطن
دولى
أبوعون لـ«بوابة الوسط»: قريبا صندوق تكافل اجتماعي وإذاعة.. ويوسف في طرابلس ...
رياضة محلية
لايبزيغ يفرط بصدارة الدوري الألماني
رياضة عالمية
«رويترز»: اندلاع مواجهات عنيفة بين الشرطة وشبان في 6 مدن تونسية على الأقل
عربى
للتصدي للجائحة وتدهور الاقتصاد.. بايدن يوقع 12 أمرا تنفيذيا يوم تنصيبه
دولى
توقيف مسلّح مدجّج بالذخيرة في محيط «الكابيتول» بواشنطن
دولى
عشرة آلاف متظاهر ضد الكمامات وتدابير «كورونا» في النمسا
دولى
وليامز: ملتقى الحوار يصوت على الآلية المقترحة لاختيار السلطة الموقتة الإثنين
ليبيا
الشلماني: «كاف» وافق على زيارة ليبيا بشكل عاجل لرفع الحظر.. والكرة الآن في ملعب ...
رياضة محلية
فيرغسون قبل يوم من قمة يونايتد وليفربول: أشكر الله اعتزلت قبل صحوة «الريدز»
رياضة عالمية
«فرانس برس»: سقوط قاعدة عسكرية في نيجيريا بقبضة عناصر يعتقد أنها تابعة لـ«داعش»
دولى
كاركاتير خيري - اقتصاد الاستهلاك
كاريكاتير
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إطلاق هاتف «سامسونغ» الجديد.. والسعر مفاجأة