أوزيل يعلن انتقاله إلى «فنربغشة» التركي.. والتوقيع الرسمي خلال أيام

صانع الألعاب السابق للمنتخب الألماني لكرة القدم مسعود أوزيل..(أ.ف.ب)

أكد صانع الألعاب السابق للمنتخب الألماني لكرة القدم مسعود أوزيل، اليوم الأحد، أنه سيوقع عقدًا مع نادي «فنربغشة» التركي، مؤكدًا أنه سعيد للغاية وسيقدم كل شيء للفريق بعد غياب لأشهر عدة عن الملاعب خلال تواجده مع «آرسنال» الإنجليزي.

وقال أوزيل في مقابلة مع قناة «أن تي في» التركية: «أنا سعيد للغاية، ومتحمس جدَّا، لقد كتب لي الله أن أرتدي قميص فنربغشة، سأرتديه بفخر وسأبذل قصارى جهدي من أجل الفريق».

ووفقًا لوكالة «فرانس برس»، لفت اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا إلى أنه سيتوجه إلى إسطنبول مع عائلته مساء الأحد.

وأشارت صحف تركية عدة إلى أن اللاعب الألماني سيحضر مباراة في الدوري بين «فنربغشة» و«أنقرة غوجو» من المدرجات الإثنين، ومن المتوقع أن يقام حفل كبير في الأيام المقبلة لإضفاء الطابع الرسمي على توقيعه للنادي.

ولفتت التقارير إلى أن عقد أوزيل سيكون لمدة ثلاث سنوات، وسيتقاضى ما يصل إلى خمسة ملايين يورو عن كل موسم.

وكان أوزيل نشر السبت قلبين بلوني «فنربغشة» (أصفر وأزرق) إلى جانب ساعة رملية في تغريدة على «تويتر».

ولم يلعب الألماني منذ مارس الماضي مع فريق المدرب الإسباني ميكل أرتيتا، علمًا بأن عقده سينتهي معه في يونيو المقبل.

وأكد اللاعب أنه لم يلعب أي مباراة منذ فترة طويلة، لكنه كان يواصل تدريباته بانتظام وأنه جاهز بدنيًّا.