«مانشستر يونايتد» يحافظ على صدارة الدوري الإنجليزي بالتعادل أمام «ليفربول»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 يناير 2021, 09:22 مساء
مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي. (تويتر)

حافظ «مانشستر يونايتد» على الصدارة بانتزاعه تعادلًا سلبيًّا من مضيفه وغريمه التقليدي «ليفربول» حامل اللقب، اليوم الأحد في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وحقق «مانشستر يونايتد» نقطة واحدة عزز بها موقعه في صدارة الدوري التي انتزعها الثلاثاء الماضي من «ليفربول» بالذات بفوزه على مضيفه «بيرنلي» (1-صفر) في مباراة مؤجلة من المرحلة الأولى، مواصلًا سجله الخالي من الهزائم منذ سقوطه على أرضه أمام «آرسنال» (صفر-1) في الأول من نوفمبر الماضي.

ورفع «مانشستر يونايتد» رصيده إلى 37 نقطة بفارق نقطتين أمام «ليستر سيتي» الفائز على «ساوثمبتون» (2-صفر)، السبت في افتتاح المرحلة.

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