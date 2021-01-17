«توتنهام» يستعيد توازنه في الدوري الإنجليزي بثلاثية في شباك «شيفيلد»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 يناير 2021, 06:57 مساء
هاري كاين يحتفل بهدفه في شباك شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي (فرانس برس)

استعاد «توتنهام» توازنه وشدد الخناق على «ليفربول» حامل اللقب قبل قمته أمام ضيفه «مانشستر يونايتد» لاحقاً، وذلك عندما تغلب على مضيفه «شيفيلد يونايتد» 3-1، اليوم الأحد في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وبكر «توتنهام» بالتسجيل وتحديدًا في الدقيقة الخامسة، عبر مدافعه الدولي العاجي سيرج أورييه بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر ركلة ركنية انبرى لها الاختصاصي الدولي الكوري الجنوبي هيونغ مين سون.

وعزز الدولي هاري كين تقدم الفريق اللندني بتسجيله الهدف الثاني بتسديدة قوية زاحفة بيمناه من خارج المنطقة إثر تمريرة من الدنماركي بيار إميل هويبييرغ (40).

ورفع كين رصيده إلى 12 هدفًا في الدوري هذا الموسم فلحق بزميله سون إلى المركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق هدف واحد خلف مهاجم «ليفربول» الدولي المصري محمد صلاح المتصدر.

ونجح «شيفيلد يونايتد» في تقليص الفارق عبر ديفيد ماكغولدريك بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية من الأسكتلندي جون فليك فأسكنها على يسار حارس المرمى الدولي الفرنسي هوغو لوريس (59).

لكن فرحة أصحاب الأرض لم تدم سوى 172 ثانية، حيث أعاد الفرنسي تانغوي ندومبيلي الفارق إلى سابق عهده بكرة ساقطة خادعة من داخل المنطقة ارتطمت بالقائم الأيسر، وعانقت الشباك بعد تمريرة من الهولندي ستيفن بيرفيين (62).

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب وعائلته يحددون وجهتهم بعد مغادرة واشنطن
دولى
أبوعون لـ«بوابة الوسط»: قريبا صندوق تكافل اجتماعي وإذاعة.. ويوسف في طرابلس ...
رياضة محلية
لايبزيغ يفرط بصدارة الدوري الألماني
رياضة عالمية
«رويترز»: اندلاع مواجهات عنيفة بين الشرطة وشبان في 6 مدن تونسية على الأقل
عربى
للتصدي للجائحة وتدهور الاقتصاد.. بايدن يوقع 12 أمرا تنفيذيا يوم تنصيبه
دولى
توقيف مسلّح مدجّج بالذخيرة في محيط «الكابيتول» بواشنطن
دولى
عشرة آلاف متظاهر ضد الكمامات وتدابير «كورونا» في النمسا
دولى
وليامز: ملتقى الحوار يصوت على الآلية المقترحة لاختيار السلطة الموقتة الإثنين
ليبيا
الشلماني: «كاف» وافق على زيارة ليبيا بشكل عاجل لرفع الحظر.. والكرة الآن في ملعب ...
رياضة محلية
فيرغسون قبل يوم من قمة يونايتد وليفربول: أشكر الله اعتزلت قبل صحوة «الريدز»
رياضة عالمية
«فرانس برس»: سقوط قاعدة عسكرية في نيجيريا بقبضة عناصر يعتقد أنها تابعة لـ«داعش»
دولى
كاركاتير خيري - اقتصاد الاستهلاك
كاريكاتير
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إطلاق هاتف «سامسونغ» الجديد.. والسعر مفاجأة