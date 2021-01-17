«توتنهام» يستعيد توازنه في الدوري الإنجليزي بثلاثية في شباك «شيفيلد»

هاري كاين يحتفل بهدفه في شباك شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي (فرانس برس)

استعاد «توتنهام» توازنه وشدد الخناق على «ليفربول» حامل اللقب قبل قمته أمام ضيفه «مانشستر يونايتد» لاحقاً، وذلك عندما تغلب على مضيفه «شيفيلد يونايتد» 3-1، اليوم الأحد في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وبكر «توتنهام» بالتسجيل وتحديدًا في الدقيقة الخامسة، عبر مدافعه الدولي العاجي سيرج أورييه بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر ركلة ركنية انبرى لها الاختصاصي الدولي الكوري الجنوبي هيونغ مين سون.

وعزز الدولي هاري كين تقدم الفريق اللندني بتسجيله الهدف الثاني بتسديدة قوية زاحفة بيمناه من خارج المنطقة إثر تمريرة من الدنماركي بيار إميل هويبييرغ (40).

ورفع كين رصيده إلى 12 هدفًا في الدوري هذا الموسم فلحق بزميله سون إلى المركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق هدف واحد خلف مهاجم «ليفربول» الدولي المصري محمد صلاح المتصدر.

ونجح «شيفيلد يونايتد» في تقليص الفارق عبر ديفيد ماكغولدريك بضربة رأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية من الأسكتلندي جون فليك فأسكنها على يسار حارس المرمى الدولي الفرنسي هوغو لوريس (59).

لكن فرحة أصحاب الأرض لم تدم سوى 172 ثانية، حيث أعاد الفرنسي تانغوي ندومبيلي الفارق إلى سابق عهده بكرة ساقطة خادعة من داخل المنطقة ارتطمت بالقائم الأيسر، وعانقت الشباك بعد تمريرة من الهولندي ستيفن بيرفيين (62).