«نابولي» يدمر طموحات «فيورنتينا» بسداسية نظيفة في الدوري الإيطالي

مباراة نابولي وفيورنتينا (إنترنت)

حقق فريق «نابولي» فوزًا كبيرًا على ضيفه «فيورنتينا» بنتيجة (6-0)، اليوم الأحد، في الجولة 18 من الدوري الإيطالي، ورفع الفوز رصيد «نابولي» إلى 34 نقطة، ليتقدم للمركز الثالث، بفارق الأهداف أمام روما صاحب المركز الرابع، ومتأخرًا بثلاث نقاط عن الوصيف إنتر ميلان، وبفارق 6 نقاط عن المتصدر ميلان.

افتتح لورينزو إنسيني التسجيل لـ«نابولي»، ثم عاد وسجل الهدف الخامس من ضربة جزاء، وتكفل دييغو ديم وهيرفينغ لوزانو وبيوتر زيلينسكي وماتيو بوليتانو تسجيل الأهداف الأربعة الأخرى لنابولي.

وسجل «نابولي» فوزه الحادي عشر مقابل تعادل وحيد وخمس هزائم في الوقت الذي خسر فيه «فيورنتينا» للمرة الثامنة مقابل 4 انتصارات و6 تعادلات ليتوقف رصيده عند 18 نقطة في المركز 14 من مسابقة الدوري الممتاز.