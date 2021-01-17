لايبزيغ يفرط بصدارة الدوري الألماني

مباراة لايبزيغ وفولفسبورغ في الدوري الألماني (فرانس برس)

فرط لايبزيغ بفرصة اعتلاء صدارة الدوري الألماني لكرة القدم للأسبوع الثاني على التوالي، وإن بشكل موقت بتعادله مع مضيفه فولفسبورغ (2-2) السبت ضمن المرحلة السادسة عشرة التي شهدت سقوط بوروسيا دورتموند أمام ماينتس متذيل الترتيب بفخ التعادل (1-1).

وكانت نقاط المباراة كافية لوضع لايبزيغ على رأس لائحة البطولة لكنه اكتفى بنقطة واحدة ليرفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن المتصدر وحامل اللقب بايرن ميونيخ الذي يستضيف فرايبورغ الأحد، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وفوت لايبزيغ فرصة أولى لاعتلاء الصدارة في المرحلة السابقة عندما سقط على أرضه أمام دورتموند (1-3)، وكان باير ليفركوزن الثالث وأحد المرشحين لمنافسة الفريق البافاري على اللقب هذا الموسم، سقط أيضا أمام أونيون برلين (صفر-1) في افتتاح المرحلة الجمعة، مما فتح المجال أمام بايرن ميونيخ للابتعاد بفارق 4 نقاط عن لايبزيغ في حال فوزه على ضيفه فرايبورغ الأحد، وفي حال قدر له ذلك سيحسم لقب بطل الخريف قبل نهاية دور الذهاب في الجولة السابعة عشرة.

أتت البداية سريعة مع الضيوف الذين أحرزوا هدف السبق في الدقيقة الرابعة عبر الفرنسي نوردي موكييليه الذي تابع من مسافة قريبة تمريرة السويدي أميل فورسبرغ العرضية.

وأدرك فولفسبورغ التعادل عبر الهولندي فوت فيغهورست بضربة رأسية من داخل منطقة الجزاء في الجهة العكسية للحارس المجري بيتر غولاشي وأضاف السويسري ريناتو ستيفان الهدف الثاني لصاحب الأرض من تسديدة من خارج المنطقة وسجل المجري فيلموس أوربان هدف التعادل من مسافة قريبة إثر كرة مرتدة من الحارس البلجيكي كوين كاستيل بعد خطأ مشترك مع المدافعين في التغطية.

وقال يوليان ناغيلسمان مدرب لايبزيغ عن فرصته الضائعة للاستيلاء على الصدارة «الأمر صعب، عندما تنظر إلى بقية النتائج الأخرى تكتشف مدى كم كانت تلك النقاط الثلاث رائعة، أنا واثق ليفركوزن ودورتموند سيقولان الشيء نفسه».

وأضاف «هناك الكثير من الفرق الجيدة في البطولة وعليك الذهاب إلى أقصى حدودك في كل مرة».

ورفع فولفسبورغ رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس.