لايبزيغ يفرط بصدارة الدوري الألماني

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 يناير 2021, 09:57 صباحا
مباراة لايبزيغ وفولفسبورغ في الدوري الألماني (فرانس برس)

فرط لايبزيغ بفرصة اعتلاء صدارة الدوري الألماني لكرة القدم للأسبوع الثاني على التوالي، وإن بشكل موقت بتعادله مع مضيفه فولفسبورغ (2-2) السبت ضمن المرحلة السادسة عشرة التي شهدت سقوط بوروسيا دورتموند أمام ماينتس متذيل الترتيب بفخ التعادل (1-1).

وكانت نقاط المباراة كافية لوضع لايبزيغ على رأس لائحة البطولة لكنه اكتفى بنقطة واحدة ليرفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة عن المتصدر وحامل اللقب بايرن ميونيخ الذي يستضيف فرايبورغ الأحد، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وفوت لايبزيغ فرصة أولى لاعتلاء الصدارة في المرحلة السابقة عندما سقط على أرضه أمام دورتموند (1-3)، وكان باير ليفركوزن الثالث وأحد المرشحين لمنافسة الفريق البافاري على اللقب هذا الموسم، سقط أيضا أمام أونيون برلين (صفر-1) في افتتاح المرحلة الجمعة، مما فتح المجال أمام بايرن ميونيخ للابتعاد بفارق 4 نقاط عن لايبزيغ في حال فوزه على ضيفه فرايبورغ الأحد، وفي حال قدر له ذلك سيحسم لقب بطل الخريف قبل نهاية دور الذهاب في الجولة السابعة عشرة.

أتت البداية سريعة مع الضيوف الذين أحرزوا هدف السبق في الدقيقة الرابعة عبر الفرنسي نوردي موكييليه الذي تابع من مسافة قريبة تمريرة السويدي أميل فورسبرغ العرضية.

وأدرك فولفسبورغ التعادل عبر الهولندي فوت فيغهورست بضربة رأسية من داخل منطقة الجزاء في الجهة العكسية للحارس المجري بيتر غولاشي وأضاف السويسري ريناتو ستيفان الهدف الثاني لصاحب الأرض من تسديدة من خارج المنطقة وسجل المجري فيلموس أوربان هدف التعادل من مسافة قريبة إثر كرة مرتدة من الحارس البلجيكي كوين كاستيل بعد خطأ مشترك مع المدافعين في التغطية.

وقال يوليان ناغيلسمان مدرب لايبزيغ عن فرصته الضائعة للاستيلاء على الصدارة «الأمر صعب، عندما تنظر إلى بقية النتائج الأخرى تكتشف مدى كم كانت تلك النقاط الثلاث رائعة، أنا واثق ليفركوزن ودورتموند سيقولان الشيء نفسه».

وأضاف «هناك الكثير من الفرق الجيدة في البطولة وعليك الذهاب إلى أقصى حدودك في كل مرة».

ورفع فولفسبورغ رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عشرة آلاف متظاهر ضد الكمامات وتدابير «كورونا» في النمسا
دولى
وليامز: ملتقى الحوار يصوت على الآلية المقترحة لاختيار السلطة الموقتة الإثنين
ليبيا
الشلماني: «كاف» وافق على زيارة ليبيا بشكل عاجل لرفع الحظر.. والكرة الآن في ملعب ...
رياضة محلية
فيرغسون قبل يوم من قمة يونايتد وليفربول: أشكر الله اعتزلت قبل صحوة «الريدز»
رياضة عالمية
«فرانس برس»: سقوط قاعدة عسكرية في نيجيريا بقبضة عناصر يعتقد أنها تابعة لـ«داعش»
دولى
كاركاتير خيري - اقتصاد الاستهلاك
كاريكاتير
أول رحلة لـ«طيران البراق» تصل إلى الإسكندرية من مطار بنينا
ليبيا
استعداد الولايات المتحدة لحفل تنصيب بايدن.. ترامب يختفي ووضع استثنائي منذ 150 ...
دولى
أصدقاء أم أعداء؟.. جدل حول تصريحات بومبيو بشأن إيران و«القاعدة»
دولى
المفوضية الأوروبية تدعم نقاشا قانونيا وسياسيا حول إصدار شهادة لقاح «كورونا»
دولى
«خلق آدم».. صورة في كتاب مدرسي تثير جدلا واسعا حول الإصلاحات في السودان
عربى
«ذا تليغراف»: رفض الاستئناف في حكم إدانة المقرحي بـ«قضية لوكيربي»
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد صحية مذهلة للقرفة