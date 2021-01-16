فيرغسون قبل يوم من قمة يونايتد وليفربول: أشكر الله اعتزلت قبل صحوة «الريدز»

أليكس فيرغسون (فرانس برس)

عبّر المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد الإنجليزي السير أليكس فيرغسون عن ارتياحه لاعتزاله، قبل وصول الغريم ليفربول إلى قمة الـ«بريميرليغ»، حيث قاد فيرغوسون «الشياطين الحمر» إلى 13 لقبا في الدوري خلال فترة توليه تدريبه قبل اعتزاله في 2013.

ومنذ ذاك الوقت، عجز يونايتد عن إحراز لقب الدوري وتجمد عداده عند 20 لقبا، آخرها مع المدرب الأسكتلندي، خلافا لذلك، انتعش ليفربول مع قدوم المدرب الألماني يورغن كلوب، فأحرز لقب دوري أبطال أوروبا 2019 بعد عام على وصافته، ثم وضع حدا لصيام دام ثلاثة عقود بتتويجه بلقب الدوري «بريميرليغ» في موسم 2019-2020، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وبرغم تربع يونايتد على الصدارة راهنا بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول قبل مواجهتهما غدا الأحد في الدوري على ملعب «أنفيلد»، إلا أن فيرغسون يرى صعوبة في إيقاف مسيرة رجال كلوب.

قال في حديث ضمن لجنة خيرية لمساعدة مرضى الخرف: «هما أنجح فريقين في بريطانيا، إذا أضفتم كل ألقابهما، يونايتد ضد ليفربول هي مباراة الموسم، أنجح فريقين في البلاد».

تابع المدرب البالغ راهنا 79 عاما، الذي واجه متاعب صحية بعد اعتزاله: «أشكر الله على اعتزالي، لأن ليفربول كان ظاهرة في آخر موسمين».

وشارك في الحوار مدرب منتخب إنجلترا غاريث ساوثغيت والمدرب السابق لليفربول الإسكتلندي كيني دالغليش، وناقشوا الدور الحالي لقائد ليفربول جوردان هندرسون.

وكان هندرسون (30 عاما) الذي انتُقد في بداية مسيرته مع ليفربول، قريبا من الانتقال إلى مانشستر يونايتد لولا نصائح الجهاز الطبي لفيرغسون.

أضاف السير أليكس: «كنا جاهزين لتقديم عرض لجوردان هندرسون عندما كان في سندرلاند، تحدثت إلى ستيف بروس وأحَبَّ هذا الشاب».

تابع عن اللاعب الذي كان من أركان فوز ليفربول بالدوري الموسم الماضي: «قال جهازنا الطبي إنه ليس سعيدا بطريقة جريه، قد يكون من نوع اللاعبين القابلين للتعرض للإصابات».

شرح: «أقرُّ أنه من ضمن مبادئ إدارتي أن يكون اللاعب دائما متاحا، إذا تعاقدت مع لاعب ولم يكن جاهزا، فهذا مضيعة للوقت، وهذه النقطة التي أريد أن أوضحها بشأن جوردان».