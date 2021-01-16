ميلووكي باكس يتفوق على دالاس مافريكس في الدوري الأميركي للسلة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 يناير 2021, 01:37 مساء
يانيس أنتيتوكونمبو (فرانس برس)

قاد أفضل لاعب في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين في الموسمين الماضيين اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو فريقة ميلووكي باكس إلى التفوق على دالاس مافريكس ونجمه السلوفيني لوكا دونتشيتش (112-109) الخميس، في مواجهة بين مرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب.

وسجل يانيس 31 نقطة (14 من 21 محاولة لكن رمية حرة يتيمة من أصل 10) وأضاف زميله كريس ميدلتون 25 نقطة، ليحقق باكس فوزه السابع في آخر ثماني مباريات، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

في المقابل، سجل الشاب دونتشيتش 12 من 24 محاولة وكان أفضل مسجل لدى دالاس مع 28 نقطة و13 تمريرة حاسمة و9 متابعة، فكان على بعد متابعة واحدة لتحقيق «تريبل دابل».

وكان دونتشيتش قد سجل 34 نقطة قبل ليلتين عندما قاد فريقه إلى الفوز على تشارلوت هورنتس، وبعد إهدار بروك لوبيز رمية حرة قبل ثانية على نهاية الوقت، أطلق دونتشيتش كرة يائسة باليدين من منتصف ملعبه كادت تعادل الأرقام وتفرض وقتا إضافيا.

ونجح ميدلتون القادم إلى ميلووكي العام 2013 من ديترويت، في تسجيل بعض الثلاثيات في الربع الأخير وأضاف إلى رصيده 8 متابعات و6 تمريرات حاسمة.

تابع ميدلتون الذي تبرع أخيرا بمبلغ مئة ألف دولار لموظفي ملعب «فيسيرف فوروم» الذين خسروا وظائفهم بسبب تداعيات فيروس «كورونا المستجد»: «نحاول في كل سنة التحسن وتطوير المجموعة، وهذا ما يقومون به لأجلي».

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