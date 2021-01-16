لاتسيو يحسم ديربي العاصمة 153 أمام روما الأول في التاريخ دون جمهور

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 يناير 2021, 10:13 صباحا
الإسباني لويس ألبرتو يحتفل بتسجيله في الديربي (فرانس برس)

وجه لاتسيو ضربة قاسية لطموح جاره اللدود روما بالمنافسة على الزعامة وحرمه من الوصافة لو موقتا، وذلك بعدما حسم ديربي العاصمة الرقم 153 والأول في التاريخ بغياب الجمهور نتيجة تداعيات فيروس «كورونا المستجد»، باكتساحه (3-صفر)، بفضل ثنائية للإسباني لويس ألبرتو أمس الجمعة في افتتاح المرحلة 18 من الدوري الإيطالي.

وخلافا للموسم الماضي الذي خاض فيه الفريقان مواجهتي الذهاب والإياب أمام جمهورهما في الملعب الأولمبي قبل أن يدخل «كوفيد-19» على الخط ويعلق البطولة لأشهر عدة قبل استكمالها خلف أبواب موصدة، فرض روما نفسه منافسا جديا على اللقب، فيما أثرت المشاركة في دوري الأبطال والإصابات على لاتسيو فتراجعت نتائجه وترتيبه، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

لكن فريق المدرب سيموني إينزاغي دخل إلى اللقاء الأول في تاريخ الناديين بوجود حارسين إسبانيين بين الخشبات الثلاث بيبي رينا في مرمى روما وباو لوبيز في الجهة المقابلة، وهو في وضع معنوي جيد بعد فوزه بمباراتيه الماضيتين وعدم خسارته سوى مرة واحدة أمام ميلان المتصدر في المراحل الست الماضية.

ثم أكد استفاقته في أول مباراة ديربي تقام بين الفريقين يوم الجمعة، حاسما إياها عن جدارة وملحقا بجاره اللدود الخسارة في المواجهة الأولى بين الفريقين في عهد المالك الجديد لـ«جالوروسي» الأميركي دان فريدكين.

ومني فريق المدرب البرتغالي باولو فونسيكا بهزيمته الأولى في المراحل الخمس الأخيرة والرابعة هذا الموسم، فتجمد رصيده عند 34 نقطة، وأصبح مهددا بفقدان المركز الثالث لصالح يوفنتوس حامل اللقب، الذي يخوض الأحد مواجهة من العيار الثقيل ضد إنتر ميلان الثاني.

أما لاتسيو الذي لم يخسر أمام جاره مباراة محتسبة على أرضه منذ ديسمبر 2016 (صفر-2)، فرفع رصيده إلى 31 نقطة وصعد موقتا إلى المركز السادس بفارق الأهداف خلف أتالانتا ونابولي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أصدقاء أم أعداء؟.. جدل حول تصريحات بومبيو بشأن إيران و«القاعدة»
دولى
المفوضية الأوروبية تدعم نقاشا قانونيا وسياسيا حول إصدار شهادة لقاح «كورونا»
دولى
«خلق آدم».. صورة في كتاب مدرسي تثير جدلا واسعا حول الإصلاحات في السودان
عربى
«ذا تليغراف»: رفض الاستئناف في حكم إدانة المقرحي بـ«قضية لوكيربي»
ليبيا
أخيرًا.. الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم يظهر للنور في 25 يناير
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: تخوف دولي من ضياع «الفرصة الأخيرة»
ليبيا
«ناتو» جاهز لمساعدة ليبيا في بناء مؤسسات دفاعية وأمنية بشرط
ليبيا
تقرير «أوبك»: الإنتاج الليبي قفز بمقدار 136 ألف برميل يوميا في ديسمبر
ليبيا
«ثقافة الوفاق»: الملك شيشنق الأول أصوله أمازيغية من قبيلة المشواش الليبية
ليبيا
«إف بي آي» حذر من «مظاهرات مسلحة» قبيل تنصيب بايدن
دولى
العدد 269 من جريدة «الوسط»: محاولات لاختراق عثرات الحوار الليبي في جنيف.. ولقاح ...
ليبيا
نهضة السينما السودانية تتزامن مع التحول السياسي في البلاد
ثقافة وفن
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فوائد صحية مذهلة للقرفة