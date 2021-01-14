ناصر العطية يحقق فوزه الخامس بالمرحلة قبل الأخيرة في رالي دكار 2021

جلنب من سباق رالي دكار السعودية 2021

سجل القطري ناصر العطية أسرع زمن للمرة الخامسة في النسخة الحالية من رالي دكار الصحراوي في السعودية، لكن صدارة الترتيب العام حافظ عليها الفرنسي ستيفان بيترهانسل، بفارق كبير، اليوم الخميس قبل يوم واحد من خط الوصول في جدة.

وإذا أضفنا فوزه في المرحلة التمهيدية، يكون العطية قد حقق الفوز في 6 مراحل من أصل 12 هذه السنة، لكن معاناته من ثلاثة ثقوب الثلاثاء أفقدته أمل منافسة بيترهانسل على لقب فئة السيارات.

وقطع العطية (تويوتا) المرحلة الحادية عشرة بين العلا وينبع والبالغ مسافتها 464 كلم بزمن 4.34:24 ساعات، بفارق 1:56 دقيقة عن بيترهانسل (ميني).

وفي الترتيب العام، قلص العطية (50 عاما) الفارق إلى 15:05 دقيقة مع بيترهانسل (55 عاما) المتوج 13 مرة في فئتي الدراجات والسيارات (7 سيارات و6 دراجات)، فيما يبتعد ساينز بأكثر من ساعة في المركز الثالث.

وقال العطية لوكالة «فرانس برس»: «المشكلة معروفة وهي الثقوب في الإطارات، وليس بمقدورنا السيطرة عليها. سعيد بالأداء والتألق وفخور بأن أنافس سيارات باغي (الثنائية الدفع) التي تملك أفضلية».

وهذا الفوز الـ41 للعطية في مراحل دكار، فيما يملك الفنلندي الأسطوري آري فاتانن الرقم القياسي مع 50 فوزا.

وعن المرحلة الأخيرة غدًا الجمعة، أضاف: «هي مرحلة أخيرة وتحصيل حاصل.. سيكون ستيفان بطيئا لتقدمه بنحو 15 دقيقة، لكن الرالي لا ينتهي إلا على خط الوصول».

وكشف العطية أنه سيترك فريقه تويوتا إذا لم يقم بتطوير سيارته في الموسم المقبل «سأبقى معهم إذا حصل تطوير وإلا سأرى حلولا أخرى».

وعن مرحلة اليوم الخميس شرح حامل اللقب 3 مرات: «لم تكن المرحلة حقا سهلة.. أنا سعيد للتواجد هنا في اليوم الحادي عشر دون مشكلات تقنية في السيارة.. عانينا كثيرا من الثقوب، نحو 16 ثقبا هذه النسخة.. أنا متأكد أن دقيقة ونصف لكل ثقب تغيّر الكثير».

وحل الإسباني كارلوس ساينز (ميني) حامل اللقب ثالثا، والسعودي يزيد الراجحي (تويوتا) رابعا، فيما جاء الشيخ الإماراتي خالد القاسمي في المركز التاسع.

وتقام المرحلة الثانية عشرة والأخيرة الجمعة بين ينبع وجدة على مسافة 225 كلم.