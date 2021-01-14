مولر ينفعل على مراسلة بعد إقصاء بايرن ميونيخ من كأس ألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 يناير 2021, 02:20 مساء
مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني توماس مولر. (روسيا اليوم)

انفعل مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني، توماس مولر، بشدة بعد إقصاء فريقه من الدور الثاني لكأس ألمانيا، أمس الأربعاء، على يد هولشتاين كيل، الناشط في دوري الدرجة الثانية الألماني.

وودع حامل اللقب البطولة مبكرًا، بخسارته بركلات الترجيح (6-5)، بعدما انتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل (2-2).

وسلطت جريدة «بيلد» الألمانية، الضوء على رد فعل المهاجم الألماني البالغ 31 عاما خلال مقابلة أجراها لقناة «ARD» التلفزيونية، عقب نهاية المباراة مباشرة، وعند سؤاله عن الحالة المزاجية لغرفة ملابس بايرن، رد مولر بغضب على المراسلة، قائلا: «أنت تضحكين هنا الآن!».

ونفت المراسلة ما قاله مولر، ليقاطعها الأخير بقوله: «بالطبع أنت ضحكت، ماذا تعتقدين؟ بالتأكيد نشعر بالحزن، وهذا أمر يمكنك تصوره، فمزاج الفريق ليس جيدا. في النهاية خسرنا أمام فريق مثل كيل، الذي قدم كل ما يملكه على أرض الملعب».

وتبخرت آمال بايرن ميونيخ حامل الرقم القياسي في عدد الألقاب في المسابقة (20 لقبا)، في تكرار ثلاثية ثانية على التوالي بخروجه من مسابقة الكأس المحلية.

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