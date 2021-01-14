ركلات الترجيح تقود برشلونة لنهائي كأس السوبر الإسبانية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 يناير 2021, 10:51 صباحا
جانب من مباراة برشلونة وريال سوسييداد في السوبر الإسباني. (تويتر)

بلغ برشلونة نهائي كأس السوبر الإسبانية، بتخطيه ريال سوسييداد بركلات الترجيح 3-2 بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي 1-1 على ملعب نويفو أركانخيل في قرطبة ضمن نصف النهائي.

وبغياب قائد الفريق ونجمه الأسطوري ليونيل ميسي، سجل لبرشلونة الهولندي فرينكي دي يونغ 39، ثم عاد دي يونغ نفسه ولمس كرة داخل منطقة الجزاء فأعلنها الحكم ضربة جزاء وانبرى لها ميكيل أويارزابال 51.

وينتظر برشلونة الفائز من نصف النهائي الثاني الذي سيجري الخميس بين ريال مدريد وأتلتيك بيلباو على ملعب لا روزاليدا في ملقا.

وتألق تير شتيغن في ركلات الترجيح بتصديه لأول محاولتين لريال سوسييداد عبر جون باوتيستا وميكل أويارسابال، قبل أن يهدر البرازيلي وليان جوزيه دا سيلفا الثالثة في القائم.

في المقابل، سجل الفرنسي عثمان ديمبيلي والبوسني ميراليم بيانيتش وريكي بويغ لبرشلونة، وأهدر له دي يونغ ومهاجم ريال سوسييداد سابقا الفرنسي أنطوان غريزمان.

وخاض برشلونة حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (13) المباراة من دون نجمه ميسي بسبب الإصابة التي لحقت به في المباراة التي فاز فيها فريقه 4-0 على غرناطة في الدوري المحلي السبت.

وتشارك أربعة فرق في المسابقة بحلتها الجديدة، هي ريال مدريد بطل الدوري وحامل اللقب، وبرشلونة وصيف الدوري، وريال سوسييداد وأتلتيك بلباو اللذان وصلا إلى نهائي الكأس الموسم الماضي، والذي أرجئ الى الرابع من أبريل المقبل بسبب تداعيات فيروس «كورونا المستجد».

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