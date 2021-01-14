باريس سان جيرمان بطلا للسوبر الفرنسية للمرة الـ10 في تاريخه

تتويج باريس سان جيرمان بلقب السوبر الفرنسي. (تويتر)

توج فريق باريس سان جيرمان بلقب السوبر الفرنسي للمرة العاشرة في تاريخه والثامنة على التوالي، بعد الفوز على نظيره أولمبيك مارسيليا بهدفين مقابل هدف، في كلاسيكو فرنسا، في المباراة التي أُقيمت بينهما على ملعب بولار دولولي بمدينة لانس.

سجل المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي هدف باريس سان جيرمان الأول في الدقيقة 39، بعد متابعته لضربة الرأس التي سددها وارتدت من حارس مارسيليا، ستيف مانداندا.

وفي الشوط الثاني، سجل النجم نيمار هدف سان جيرمان الثاني في الدقيقة 85 من ركلة جزاء، قبل أن يقلص ديميتري باييه الفارق لمارسيليا في الدقيقة 89.

وشارك النجم البرازيلي نيمار مع باريس سان جيرمان، لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به، حيث شارك بديلا في الدقيقة 65 بدلا من أنخيل دي ماريا.

وتوج باريس سان جيرمان بلقب كأس السوبر الفرنسية في نسخة العام الماضي بعدما تغلب على رين بنتيجة 2/1 في المباراة التى جمعتهما بملعب شينزن في الصين.