هولشتاين يجرّد بايرن ميونيخ من لقب كأس ألمانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 يناير 2021, 12:55 صباحا
من مباراة هولشتاين مع ايرن ميونيخ في مسابقة كأس ألمانيا في كرة القدم. (الإنترنت)

فجر هولشتاين كيل من الدرجة الثانية مفاجأة من العيار الثقيل بتجريده ضيفه بايرن ميونيخ من لقب بطل مسابقة كأس ألمانيا في كرة القدم عندما تغلب عليه 6-5 بركلات الترجيح إثر انتهاء الوقتين الاصلي والاضافي بالتعادل 2-2 الأربعاء في ختام الدور الثاني. 

وتقدم بايرن ميونيخ مرتين عبر سيرج غنابري (14) ولوروا سانيه (47)، ورد أصحاب الأرض مرتين أيضا بواسطة فين بارتلز (37) وهاوكي واهل (90+5). ولجأ الفريقان الى الشوطين الاضافيين دون أن تتغير النتيجة فاحتكما الى ركلات الترجيح التي ابتسمت لهولشتاين بعدما أهدر الاسباني مارك روكا الركلة الترجيحية السادسة لبايرن وسجل بارتلز الركلة الترجيجية لأصحاب الأرض، وفق وكالة «فرانس برس».

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