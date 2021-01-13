«إنتر» يفلت من كمين «فيورنتينا» بهدف قاتل في كأس إيطاليا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 يناير 2021, 10:19 مساء
روميلو لوكاكو لاعب إنتر ميلان يحتفل بتسجيله هدف الفوز على فيورنتينا..( أ.ف.ب)

ضرب «إنتر» موعدًا مع جاره اللدود «ميلان» في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم، بفوزه في الرمق الأخير من الوقت الإضافي الثاني على مضيفه «فيورنتينا» 2-1.

وكان «ميلان» أول المتأهلين إلى ربع النهائي، بتخطيه الثلاثاء ضيفه «تورينو» بركلات الترجيح 5-4 إثر تعادلهما سلبيًّا.

ويعود الفضل بتأهل «إنتر» لهدافه البلجيكي روميلو لوكاكو صاحب هدف الفوز في الدقيقة قبل الأخيرة من الوقت الإضافي الثاني (119) بكرة رأسية من منتصف منطقة الجزاء إثر عرضية للبديل نيكولو باريلا، علمًا بأن لوكاكو دخل بديلًا في الدقيقة 69.

وسجَّل التشيلي أرتورو فيدال هدف «إنتر» الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 40، في حين أدرك «فيورنتينا» التعادل عبر مهاجمه العاجي كريستيان كواميه بتسديدة قوية من خارج المنطقة (57).

وتعد هذه المرة السابعة على التوالي التي يبلغ فيها «إنتر» الدور ربع النهائي وضمنًا الثاني بالتمديد بعد موسم 2017-2018، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وتتواصل مباريات الدور ثمن النهائي حتى الخميس المقبل، فيما تقام مباريات ربع النهائي في 27 يناير الجاري، ونصف النهائي (ذهاب وإياب) في 3 و10 فبراير، ويتبارى المتأهلان إلى النهائى على اللقب في 19 مايو المقبل.

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