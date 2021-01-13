برباتوف يخوض تجربته التدريبية الأولى مع فريق »«إيتار» البلغاري

مهاجم مانشستر يونايتد الدولي البلغاري ديميتار برباتوف..(أ.ف.ب)

يخوض النجم السابق للمنتخب البلغاري وفريق «مانشستر يونايتد» الإنجليزي لكرة القدم ديميتار برباتوف، تجربته التدريبية الأولى في صفوف فريق «إيتار» صاحب المركز الأخير في الدوري البلغاري.

وأوضح النادي أن المهاجم السابق لـ«مانشستر يونايتد»، الذي أنهى مسيرته الكروية في 2019، لن يقود الإدارة الفنية للفريق بمفرده.

وبحسب وكالة «فرانس برس» أوضح المدرب أليكس توماس أن برباتوف كان ينوي العمل دون أن يتقاضى أجرًا مقابل اكتساب الخبرة التي يحتاجها.

وقال رئيس النادي ديان كوزدوف، في تصريح للإذاعة العامة «بي إن آر» أن برباتوف سيعمل بشكل خاص على تطوير المؤهلات الفنية للمهاجمين.

وأضاف أنه سيبدأ العمل مع الفريق خلال الأيام المقبلة بهدف إنقاذ النادي من الهبوط.

وبحسب الموقع الرياضي المتخصص «سبورتال»، حصل برباتوف للتو على دبلوم التدريب في بلغاريا ويرغب في الحصول على ترخيص احترافي من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وتابع كوزدوف: «برباتوف يريد المساعدة. يعتقد بأن إيتار بداية جيدة له في التدريب»، معتبرًا أنه سيساعد في تطوير كرة القدم البلغارية.

ويحتل «إيتار» المركز الرابع عشر، الأخير، في الترتيب الموقت للدوري البلغاري. ومن المقرر أن يواجه «لودوغوريتس» حامل اللقب في 13 شباط

وخاض برباتوف نحو 80 مباراة دولية مع بلغاريا سجل خلالها 48 هدفًا، ما جعله أفضل هداف في تاريخ منتخب بلاده، كما شارك في مسابقة دولية واحدة فقط هي كأس أوروبا 2004 عندما خرجت بلغاريا من الدور الأول.