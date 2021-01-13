اجتماع عاجل ومصيري لمجلس إدارة «إنتر ميلان» لبحث موقف بيع النادي

فريق إنتر ميلان. (تويتر)

كشفت تقارير صحيفة، اليوم الأربعاء، مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن قيام إدارة «إنتر ميلان» الإيطالي، بعقد اجتماع عاجل غدًا الخميس، من أجل مناقشة بيع شركة «سونينغ» المالكة للنادي، جزءًا من أسهم ملكية «النيراتزوري».

وكان جوزيبي ماروتا، المدير التنفيذي لـ«إنتر ميلان»، أكد الأنباء التي تتداول حول بحث «سونينغ»، عن الفرص المتاحة لبيع جزء من أسهم النادي.

وقالت شبكة «سكاي سبورت إيطاليا»، وفقًا لـ«كورة» إن صندوق «سي بارتنرز» الأوروبي، بدأ تحليل الوضع المالي لشركة «إنتر»، قبل شراء جزء من أسهم النادي، وأشارت إلى أن مجلس إدارة النادي الإيطالي، سيعقد اجتماعًا غير عادي، الخميس، لمناقشة قضية البيع.

وقالت مصادر من داخل «إنتر»، إن إمكانية بيع جزء من أسهم النادي يجب اعتبارها «فرصة إيجابية»، لكن يجب تأكيد أن «مستقبل النادي لم يكن أبدًا ورديًّا كما هو الآن».

كما ذكرت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية أن ستيفن زهانج، رئيس إنتر، سيشارك في اجتماع الغد، عن بعد من الصين.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثاني في ترتيب الجدول الإيطالي، برصيد 37 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن ميلان متصدر الجدول برصيد 40 نقطة.