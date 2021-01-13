خطأ صادم في حفل افتتاح بطولة العالم لكرة اليد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 يناير 2021, 07:01 مساء
علم أميركا في حفل افتتاح مونديال كرة اليد

شهد حفل افتتاح بطولة العالم لكرة اليد في مصر، اليوم الأربعاء، خطأ غير متوقع من اللجنة المنظمة، للافتتاح الذي أقيم بالصالة المغطاة باستاد القاهرة بمصر.

فبينما كان يتم استعراض الدول المشاركة في البطولة، فوجئ الجميع برفع علمي الولايات المتحدة الأميركية والتشيك بالرغم من انسحاب المنتخبين من البطولة.

وانسحبت الدولتان من البطولة بعد ظهور العديد من حالات الإصابة بفيروس «كورونا» بين صفوفهما، وتم استبدال المنتخبين بمنتخبين آخرين.

وجرى استبدال منتخب أميركا بسويسرا ضمن المجموعة الخامسة التي تضم فرنسا والنرويج والنمسا، فيما تم استبدال منتخب التشيك بمقدونيا الشمالية ضمن المجموعة السابعة التي تشمل مصر والسويد وتشيلي.

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