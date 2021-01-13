ظروف قهرية تجبر مولودية وهران الجزائري على فسخ عقد مدربه كازوني

برنارد كازوني (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن نادي مولودية وهران الجزائري لكرة القدم، اليوم الأربعاء، فسخ عقد مديره الفني برنارد كازوني ومساعده آلان دوراند بالتراضي بسبب الصعوبات المالية التي تواجه الفريق.

وذكر مولودية وهران في بيان بصفحته على «فيسبوك» أن الصعوبات المالية التي يعرفها الفريق لغياب الرعاة والجماهير دفعت رئيس النادي لاتخاذ إجراء لحماية أموال النادي ومساعدته على إنهاء الموسم.

وتوجه النادي بالشكر لكازوني على العمل الذي قام به مع الفريق، وأصبح مولودية وهران تاسع فريق من 20 فريقاً في دوري المحترفين الجزائري ينهي علاقته بمدربه بعد كل من اتحاد الجزائر وشبيبة القبائل واتحاد بلعباس ونجم مقرة ونصر حسين داي وشباب أهلي برج بوعريريج ووداد تلمسان واتحاد بسكرة.

ويحتل مولودية وهران المركز الرابع في الدوري برصيد 11 نقطة مناصفة مع شباب بلوزداد حامل اللقب وشبيبة الساورة.