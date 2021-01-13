بالميراس البرازيلي يفلت من «ريمونتادا» ريفر بلايت الأرجنتيني

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 يناير 2021, 04:26 مساء
مباراة ريفر بلايت وبالميراس (فرانس برس)

بلغ «بالميراس» البرازيلي نهائي كأس ليبرتادوريس في كرة القدم، على الرغم من خسارته أمس الثلاثاء أمام ضيفه «ريفربلايت» الأرجنتيني (صفر-2)، وذلك لتفوقه في ذهاب نصف النهائي بثلاثية نظيفة.

في ساو باولو، تقدم «ريفر» بثنائية قبل الاستراحة، الأول عبر الباراغوياني روبرت روخاس والثاني للكولومبي رافايل سانتوس بوريه بكرتين رأسيتين، ما عزز فرصه بتحقيق «ريمونتادا» لافتة، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وعلى الرغم من سيطرته الجارفة والفرص العديدة التي سنحت له في الشوط الثاني، عجز فريق المدرب مارسيلو غاياردو عن تسجيل الهدف الثالث لمعادلة الأرقام.

وتقلصت حظوظ «ريفر» أكثر مع طرد روخاس في ثلث الساعة الأخير بعد اصطدامه بالحارس ويفرتون، صاحب خمس صدات لافتة، فبلغ «بالميراس» النهائي لفوزه (3-2) بمجموع المباراتين.

وساهمت تقنية فيديو الحكم المساعد في حرمان «ريفربلايت» من تسجيل هدف والحصول على ركلة جزاء، وسيخوض «بالميراس» الذي يدربه البرتغالي أبيل فيريرا النهائي الخامس في البطولة القارية الأولى في أميركا الجنوبية، علمًا بأنه أحرزها مرة يتيمة في 1999.

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