«بروكلين نتس» يدمر أحلام «دنفر ناغتس» في دوري السلة الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 يناير 2021, 04:15 مساء
سجل دورانت 34 نقطة في سلة دنفر ناغتس (فرانس برس)

سجَّل كيفن دورانت 34 نقطة و13 تمريرة حاسمة، فقلب فريقه «بروكلين نتس» تأخره بفارق 18 نقطة وتغلب على «ردنفر ناغتس (122-116)، أمس الثلاثاء، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

أضاف المخضرم دورانت 9 متابعات وزميله بروس بوين 16 نقطة متألقًا بعد حلوله بدلًا عن نجم «بروكلين» كايري إيرفينغ، وعادلت رمية بوين الطائرة بعد تمريرة من دورانت النتيجة (113-113) قبل 2:16 دقيقتين على انتهاء الوقت، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وأضاف دورانت بعدها النقاط الست التالية لـ«نتس»، حارمًا «رناغتس» من تحقيق فوزه الثالث تواليًا خارج ملعبه، ولدى الخاسر، سجل العملاق الصربي نيكولا يوكيتش 23 نقطة و11 تمريرة حاسمة و8 متابعات، لكنها لم تكن كافية في ظل تفوق «بروكلين» 68-46 في الشوط الثاني.

ونجح «بروكلين» في حسم المباراة في ظل غياب نجمه الآخر إيرفينغ للمباراة الرابعة تواليًا لأسباب شخصية.

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