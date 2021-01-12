شارب يقود شيفيلد لفوزه الأول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم

قاد المهاجم المخضرم بيلي شارب، فريقه شيفيلد يونايتد إلى فوزه الأول هذا الموسم، على حساب نيوكاسل يونايتد، 1-صفر، في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم الثلاثاء، في افتتاح الجولة الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي.

وسجل شارب (34 عاما) الهدف الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة 73.

ولعب فريق الضيوف بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 45 إثر طرد مهاجمه الأسكتلندي راين فريزر لتلقيه انذارين في مدى ثلاث دقائق.

ورفع شيفيلد يونايتد الذي كان الفريق الوحيد الذي لم يذق طعم الفوز حتى الآن هذا الموسم حيث حصد نقطتين فقط قبل مرحلة اليوم (تعادلان و15 خسارة)، رصيده إلى 5 نقاط وبقي في المركز الأخير.

في المقابل، واصل نيوكاسل نتائجه المخيبة في الآونة الاخيرة حيث مني بخسارته الرابعة في المباريات الست الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز والثامنة هذا الموسم، فتجمد رصيده عند 19 نقطة في المركز الخامس عشر.