إشبيلية طريق أتلتيكو مدريد للهروب بقمة «الليغا» الليلة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 يناير 2021, 04:06 مساء
مباراة سابقة بين إشبيلية و أتلتيكو مدريد (أرشيفية : الإنترنت)

يخوض فريق أتلتيكو مدريد، مواجهة قوية عندما يستضيف نظيره إشبيلية، اليوم الثلاثاء، على ملعب «واندا ميتروبوليتانو»، في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الإسباني بالموسم الجاري 2012-2020.

يدخل أتلتيكو مواجهة الليلة وهو يتربع على صدارة جدول ترتيب «الليغا» برصيد 38 نقطة من إجمالي 15 مباراة خاضها بالمسابقة حتى الآن، متفوقاً بفارق نقطة واحدة عن الوصيف ريال مدريد برصيد 37 نقطة من 18 مباراة، فيما يأتي إشبيلية في المركز 6 برصيد 30 نقطة من 16 مباراة.

ويسعى «الروخيبلانكوس» لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل الابتعاد بصدارة ترتيب «الليغا»، من أجل توسيع الفارق إلى 4 نقاط مع ريال مدريد.

وكان إشبيلية انتزع تعادلاً مثيراً من أتلتيكو مدريد (2-2)، في الزيارة الأخيرة التي حل فيها ضيفاً على «الأتلتي» بملعبه في الدوري الإسباني بالموسم الماضي.

وكانت رابطة الدوري الإسباني أعلنت في وقت سابق بشكل رسمي تأجيل مباراة أتلتيكو مدريد وبلباو، والتي كان من المقرر إقامتها السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ18 من «الليغا»، بسبب العواصف الثلجية التي ضربت العاصمة مدريد.

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