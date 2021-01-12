ميلان يقص شريط كأس إيطاليا أمام تورينو وسط آلام يوفنتوس

مباراة سابقة بين ميلان وتورينو (أرشيفية : الإنترنت)

يستضيف فريق «ميلان» نظيره «تورينو» على ملعب سان سيرو، اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس إيطاليا، ويأمل «الروسونيري» في تكرار الفوز على الفريق الذي حقق عليه الانتصار منذ أيام في الدوري (2-0)، بعدما تلقى الهزيمة من أحد أقرب المنافسين فريق «يوفنتوس».

ويعيش «ميلان» أفضل حالاته هذا الموسم في الدوري الإيطالي، ويفتتح أول لقاءاته بالكأس أمام نادي «تورينو، ومن المتوقع أن يصل للمباراة النهائية، لتحقيق اللقب الذي غاب عنه منذ سنوات طويلة.

ويختلف رفاق إبراهيموفيتش هذا الموسم كثيرًا عن المواسم الأخرى، حيث يقدم «ميلان» أداءً مميزًا منذ انطلاق البطولات هذا العام، حيث يتصدر الترتيب برصيد 40 نقطة، وعلى صعيد آخر، يسعى «تورينو» لمداواة جراحه بعد النتائج السلبية في الدوري، والآن أمام فرصة كبيرة ليثأر من خصمه، من أجل التأهل للدور ربع النهائي.

من جانبه قال المدير الفني لـ«ميلان»، ستيفانو بيولي، بشأن عودة إبراهيموفيتش الذي بدأت فترة غيابه في أواخر نوفمبر الماضي: «كان من المهم للغاية أن يعود، رغم حقيقة أن الفريق استعرض براعة في الحفاظ على إيقاع اللعب وتحقيق النتائج، زلاتان مهم للغاية بالنسبة لنا، وبالطبع سيستغرق الأمر بعض الوقت كي يعود إلى أفضل مستوياته».

ويفتتح «إنتر ميلان» المباريات المقررة مساء الأربعاء في دور الـ16 ببطولة الكأس، عندما يحل ضيفًا على «فيورنتينا»، ثم يلتقي حامل اللقب «نابولي» مع فريق الدرجة الثانية «إمبولي»، ويلتقي «يوفنتوس» حامل لقب الدوري مع «جنوى».