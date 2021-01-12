مانشستر يونايتد يختبر خطة ضرب ليفربول أمام بيرنلي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 يناير 2021, 04:01 مساء
مباراة سابقة بين مانشستر يونايتد وليفربول (أرشيفية : الإنترنت)

يحل فريق «مانشستر يونايتد» ضيفًا ثقيلًا على منافسه «بيرنلي»، اليوم الثلاثاء، على ملعب تيرف مور، في المواجهة المؤجلة من منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي.

يحتل «مانشستر» وصافة جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة من 16 مباراة، بفارق الأهداف فقط خلف «ليفربول»، الذي يأتي في الصدارة بنفس الرصيد من النقاط خلال 17 مباراة، فيما يتواجد «بيرنلي» في المركز 16 برصيد 16 نقطة.

ومنح «ليفربول» عدوه اللدود «يونايتد» فرصة الانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري، بعدما تلقى «الريدز» صدمة قوية في ختام مباريات أسبوع الكريسماس أمام «ساوثهامبتون» (1-0)، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «سانت ماري»، ضمن منافسات الجولة الـ17 من «البريميرليغ».

وتعد مواجهة اليوم البروفة الأخيرة لـ«الشياطين الحمر» قبل القمة النارية التي يخوضها الفريق ضد «ليفربول» على ملعب «آنفيلد»، الأحد المقبل، في قمة «البريميرليغ».

ويعود المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني، لصفوف «مانشستر يونايتد» في مواجهة الليلة، حيث كانت مباراة الكأس ضد «واتفورد» هي الأخيرة في عقوبة الإيقاف ثلاث مباريات.

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