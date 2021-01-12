سقوط ووداع في كأس دييغو مارادونا بالأرجنتين

مباراة إستوديانتيس و سنترال كوردوبا (إنترنت)

سقط «إستوديانتيس» في الجولة الأخيرة من الجولة الثانية لبطولة كأس دييغو مارادونا أمام ضيفه «سنترال كوردوبا» (1-2)، في وداع مدربه لياندرو ديساباتو.

تقدم «إستوديانتيس» بهدف سجله الأوروغوياني مارتين كواتيروتشيو، لكن «سنترال كوردوبا» نجح في تحويل تأخره لانتصار بهدفين في الشوط الثاني، ليحقق أول انتصار له في هذه الجولة، بحسب ما ذكرته «آفي».

وأنهى «سنترال كوردوبا» المجموعة الثانية من مرحلة التصفيات في الترتيب الرابع بخمس نقاط، خلف «فيليز» بـ12 نقطة، و«نيويلز» 9، و«راسينغ كلوب» 8، بينما حل «إستوديانتيس» و«جودوي كروز» في قاع المجموعة بأربع نقاط.

وكان النادي الموجود في لابلاتا، تعاقد مع المدرب الجديد، ريكاردو زيلينسكي، وسيخوض «بوكا جونيورز» و«بانفيلد» مباراة النهائي على لقب كأس دييغو مارادونا، بعد تصدرهما للمنطقتين الأولى والثانية بجولة البطولة.

وسيتوج الفائز بالمواجهة بطلاً للدوري الأرجنتيني، وسيتأهل لدور المجموعات بكأس ليبرتادورس في نسخة 2021، أما نهائي مرحلة التصفيات فستكون بين «فيليز سارسفيلد» أمام أي من «روساريو أو «ديفنسا إي خوستيثيا»، حيث سيواجه الفائز منهما الخاسر من لقاء «بوكا وبانفيلد» في مواجهة ملحق لتحديد المتأهل لبطولة كأس «سود أميركانا 2022».