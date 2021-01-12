موجة إقالات في الدوري الإسباني

مباراة سابقة لفريق ألافيس (أرشيفية : الإنترنت)

أعلن ناديا ألافيس وهويسكا، إقالة مدربيهما، في محاولة الهروب من الهبوط في دوري الدرجة الأولى الإسباني، وقرر هويسكا فريق الذيل الانفصال عن المدرب ميشيل، بعد الخسارة (0-2) على أرضه أمام ريال بيتيس.

وحقق هويسكا فوزاً واحداً في 18 مباراة هذا الموسم، ومنذ صعوده إلى دوري الأضواء في الموسم الأول للمدرب ميشيل الذي سبق له قيادة رايو فايكانو إلى الدرجة الأولى، قبل أن يفقد منصبه أيضاً، بحسب ما نقله موقع «24».

وأقال ألافيس في المقابل مدربه بابلو ماتشين، عقب الخسارة (1-3) أمام قادش، ليصبح بالمركز 16، وله 18 نقطة، وبفارق نقطتين عن منطقة الهبوط.

أما على صعيد القمة يحاول المدير الفني لأتلتيكو مدريد دييغو سيميوني وضع فريقه في المنافسة بين برشلونة وريال مدريد مبديا رضاه عن فريقه ولاعبيه.