بطولة أولى مرشح لها كومان مع برشلونة خلال أيام

كومان مع ميسي في برشلونة (فرانس برس)

حين عاد إلى برشلونة، الفريق الذي تألق في صفوفه كلاعب، ليتولى مهمة المدرب في أغسطس الماضي، تعهد الهولندي رونالد كومان بإعادة النادي الكتالوني إلى القمة، ولا سيما على صعيد دوري أبطال أوروبا حيث فشل في الوصول إلى أبعد من نصف النهائي في المواسم الخمسة الماضية.

وبعد أن بدأ مشواره التدريبي كخلف لكيكي سيتيين إثر الهزيمة المذلة أمام بايرن ميونيخ الألماني (2-8) في ربع نهائي دوري الأبطال، بشكل متعثر جدا جعل من «بلاوغرانا» يقدم أسوأ بداية موسم له من حيث عدد النقاط بعد 6 مباريات بواقع 8 وهو نفس عدد نقاطه موسم 2002-2003، نجح كومان في الأسابيع الأخيرة في إعادة فريقه إلى المسار الصحيح بثلاثة انتصارات متتالية، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وها هو الآن أمام فرصة الفوز بلقبه الأول كمدرب مع الفريق الذي دافع عن ألوانه كلاعب بين 1989 و1995 وساهم في قيادته لإحراز لقب الدوري الإسباني أربع مرات متتالية بين 1991 و1994 خلال حقبة فريق الأحلام بإشراف مواطنه الراحل كرويف، كما لعب دورا أساسيا في نيله لقب كأس الأندية الأوروبية البطلة المعروف بدوري الأبطال حاليا العام 1992 بتسجيله هدف المباراة الوحيد في النهائي ضد سمبدوريا الإيطالي من ركلة حرة صاروخية.

ويبدأ الهولندي مشواره القصير نحو اللقب الأول الأربعاء حين يتواجه الأرجنتيني ليونيل ميسي ورفاقه مع ريال سوسييداد في نصف نهائي مسابقة الكأس السوبر الإسبانية التي كان من المفترض أن تقام بحلتها الجديدة في السعودية للموسم الثاني تواليا، لكن تفشي «كوفيد-19» حال دون ذلك ليكون الأندلس حاضنا لمبارياتها الثلاث.

وتشارك أربعة فرق في المسابقة بحلتها الجديدة، هي برشلونة بصفته وصيفا للدوري وغريمه ريال مدريد بطل الدوري وحامل اللقب وسوسييداد وأتلتيك بلباو اللذان وصلا إلى نهائي الكأس الموسم الماضي، والذي أرجئ إلى 4 أبريل المقبل بسبب تداعيات فيروس كورونا، وتقام مباراة نصف النهائي الثانية الخميس بين ريال وبلباو، على أن يكون النهائي الأحد في إشبيلية.