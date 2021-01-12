بطولة أولى مرشح لها كومان مع برشلونة خلال أيام

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 يناير 2021, 03:13 مساء
كومان مع ميسي في برشلونة (فرانس برس)

حين عاد إلى برشلونة، الفريق الذي تألق في صفوفه كلاعب، ليتولى مهمة المدرب في أغسطس الماضي، تعهد الهولندي رونالد كومان بإعادة النادي الكتالوني إلى القمة، ولا سيما على صعيد دوري أبطال أوروبا حيث فشل في الوصول إلى أبعد من نصف النهائي في المواسم الخمسة الماضية.

وبعد أن بدأ مشواره التدريبي كخلف لكيكي سيتيين إثر الهزيمة المذلة أمام بايرن ميونيخ الألماني (2-8) في ربع نهائي دوري الأبطال، بشكل متعثر جدا جعل من «بلاوغرانا» يقدم أسوأ بداية موسم له من حيث عدد النقاط بعد 6 مباريات بواقع 8 وهو نفس عدد نقاطه موسم 2002-2003، نجح كومان في الأسابيع الأخيرة في إعادة فريقه إلى المسار الصحيح بثلاثة انتصارات متتالية، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وها هو الآن أمام فرصة الفوز بلقبه الأول كمدرب مع الفريق الذي دافع عن ألوانه كلاعب بين 1989 و1995 وساهم في قيادته لإحراز لقب الدوري الإسباني أربع مرات متتالية بين 1991 و1994 خلال حقبة فريق الأحلام بإشراف مواطنه الراحل كرويف، كما لعب دورا أساسيا في نيله لقب كأس الأندية الأوروبية البطلة المعروف بدوري الأبطال حاليا العام 1992 بتسجيله هدف المباراة الوحيد في النهائي ضد سمبدوريا الإيطالي من ركلة حرة صاروخية.

ويبدأ الهولندي مشواره القصير نحو اللقب الأول الأربعاء حين يتواجه الأرجنتيني ليونيل ميسي ورفاقه مع ريال سوسييداد في نصف نهائي مسابقة الكأس السوبر الإسبانية التي كان من المفترض أن تقام بحلتها الجديدة في السعودية للموسم الثاني تواليا، لكن تفشي «كوفيد-19» حال دون ذلك ليكون الأندلس حاضنا لمبارياتها الثلاث.

وتشارك أربعة فرق في المسابقة بحلتها الجديدة، هي برشلونة بصفته وصيفا للدوري وغريمه ريال مدريد بطل الدوري وحامل اللقب وسوسييداد وأتلتيك بلباو اللذان وصلا إلى نهائي الكأس الموسم الماضي، والذي أرجئ إلى 4 أبريل المقبل بسبب تداعيات فيروس كورونا، وتقام مباراة نصف النهائي الثانية الخميس بين ريال وبلباو، على أن يكون النهائي الأحد في إشبيلية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تويتر» يزيل 70 ألف حساب مرتبطة بحركة مؤيدة لترامب
دولى
استقالة وزير الأمن الداخلي الأميركي بالوكالة تشاد وولف
دولى
بايدن يتلقى الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لـ«كوفيد-19»
دولى
الديمقراطيون يتخذون أول إجراء في مجلس النواب لإزاحة ترامب من السلطة
دولى
وصفت بالأكبر منذ عقود.. انطلاق محاكمة زعماء المافيا الإيطالية الأربعاء
منوعات
شركة «بيونتيك» ترجح صنع ملياري جرعة من لقاحها في 2021
دولى
إذاعة وتلفزيون فلسطين يطلقان «اليوم الإعلامي» ضد الاستيطان ومصادرة الأراضي
عربى
رئيسة مجلس النواب الأميركي: مستعدون لإطلاق إجراءات عزل ضد ترامب
دولى
البعثة الأممية تتوقع إرسال عدد محدود من المراقبين الدوليين «المحايدين» غير ...
ليبيا
«جنرال موتورز» تكشف سر تغيير شعارها
سيارات
باشاغا يؤكد استعداده لتولي رئاسة الوزراء في حكومة وحدة وطنية
ليبيا
داخلية الوفاق: تأمين مقر مركز الدراسات التاريخية بعد تعرضه لتهجم من مجموعة
ليبيا
 المزيد من رياضة عالمية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل يغير «كورونا» التركيب الوراثي للبشر؟