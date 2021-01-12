لابورتا وثلاثة آخرون يظهرون في سماء انتخابات برشلونة

جوان لابورتا (فرانس برس)

أعلن نادي برشلونة الإسباني، الإثنين، أن رئيسه السابق جوان لابورتا وثلاثة مرشحين أخرين اجتازوا المرحلة الأولى من الترشح لانتخابات الرئاسة، بحصول كل منهم على 2257 توقيعا ضروريا من المنتسبين للنادي.

وأشار النادي الكتالوني في بيان له إلى أن المرشحين المقبولين إضافة إلى لابورتا هم فيكتور فونت وتوني فريتشا وإيميلي روسو، بحسب ما نقلته «فرانس برس».



وأضاف البيان «لم يتمكن جوردي فاري وكزافييه فيلاجوانا وأغوستي بينيديتو ولويس فرنانديز آلا وبيري رييرا من الوصول إلى الحد الأدنى من عدد التواقيع المطلوبة».

وستبدأ عملية عد التواقيع والتحقق من صحتها الثلاثاء على أن تنتهي الخميس، وتنص اللوائح في النادي على أنه يجب على المرشح الطامح لخوض الانتخابات جمع ما لا يقل عن 2257 توقيعا ضروريا من المنتسبين للنادي المشجعين أو المساهمين ليصبح مرشحا رسميا.

ووفقا لبيان «بلاوغرانا» جمع لابورتا أكبر عدد من التواقيع (10272)، تلاه فونت (4713)، وفريتشا (2822)، وروسو (2510)، وتقام الانتخابات في 24 يناير الجاري.