الكشف عن الموعد الرسمي للسوبر الأفريقي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 يناير 2021, 09:42 مساء
فريق الأهلي المصري. (أرشيفية: إنترنت)

استقرت لجنة المسابقات التابعة للكاف على إقرار تاريخ 30 أبريل المقبل، موعدا رسميا ونهائيا للقاء السوبر الأفريقي المعلق بين الأهلي المصري بطل دوري الأبطال ونهضة بركان المغربي بطل كأس الكونفيدرالية.

ووفقًا لموقع «كورة»، أنهى اجتماع لجنة المسابقات رسميا الجدل المثار بشأن هذه المباراة واختلاف أطرافها بشأن موعد إقامتها بعدما تشبث الأهلي بتاريخي 18 ديسمبر المنصرم أو 17 فبراير المقبل استنادا لمراسلة وصلت الكاف من الاتحاد القطري لكرة القدم أبرز فيها صعوبات احتضان المباراة في موعدها السابق.

هذا بجانب إصرار الفريق المغربي على شهر أبريل واعتراضه على فبراير بسبب مشاركة 7 من لاعبيه في نهائيات الشان التي ستحتضنها الكاميرون وتتواصل لغاية 7 من الشهر المقبل.

 وبحسب مصادر «كورة»، تقرر خوض السوبر يوم 30 أبريل، أي بعد نهاية دور المجموعات في المسابقتين القاريتين، وقبل بدء ربع النهائي.

وسيعلن عن ملعب المباراة بعد تنسيق مع الاتحاد القطري لكرة القدم.

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