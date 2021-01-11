كورونا يضرب الدوري الإنجليزي بـ36 إصابة جديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 يناير 2021, 09:22 مساء
الدوري الإنجليزي. (إنترنت)

كشف الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم عن حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا بين اللاعبين والطواقم الفنية خلال جولتي اختبارات الأسبوع الماضي.

وأوضح الدوري، أن الفحوصات أظهرت إصابة 36 حالة إيجابية بفيروس كورونا، ولم يتم الكشف عن أسماء المصابين.

وتضمن بيان الدوري «بين يوم الإثنين الموافق الرابع من يناير والخميس الموافق السابع من الشهر ذاته، خضع 1538 من اللاعبين والطواقم الفنية لاختبارات كورونا، ظهرت من بينهم 27 حالة إصابة جديدة».

وأضاف البيان «كما خضع 1055 لاختبارات أخرى بين الجمعة الموافق الثامن من يناير وأمس الأحد، ظهرت من بينهم 9 حالات جديدة».

ومنذ انطلاق الموسم الجديد، تم الكشف عن إصابة 207 من دوري الأضواء بفيروس كورونا، خلال 21 جولة من الاختبارات.

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