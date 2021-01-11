معركة تكسير عظام في الأرجنتين على الظفر بأول كأس يحمل اسم مارادونا

مارادونا (أرشيفية : الإنترنت)

يتنافس ناديا بوكا جونيورز وبأنفيد، الأحد المقبل، على لقب بطولة «كأس دييغو مارادونا»، الذي يحصل الفائز به على بطاقة التأهل لكأس ليبرتادوريس 2021، وذلك بعد تصدرهما المنطقتين (أ و ب) على الترتيب في مرحلة البطولة.

تعادل بوكا (2-2) مع مضيفه أرخنتينوس جونيورز، ليظفر بالصدارة في المجموعة الأولى، بعد خسارة خصمه اللدود وأقرب ملاحقيه ريفر بليت (0-2) أمام ضيفه إندبنديينتي، بحسب ما ذكرته «إفي».

أما بأنفيلد فسحق ضيفه سان لورنزو (4-1)، ولم يترك أي فرصة لملاحقيه للحلم بالتأهل للنهائي ضمن المجموعة الثانية، وهما تاييريس وخيمناسيا، حيث فاز الأول على مضيفه كولون (2-1)، بينما سقط خيمناسيا على أرضه أمام أتلتيكو توكومان (1-0).

وتصدر بأنفيلد مجموعته بـ12 نقطة، محافظاً على فارق النقطة التي تفصله عن تاييريس، بينما حل خيمناسيا ثالثاً بسبع نقاط.