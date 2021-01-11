سانتوس يسقط ساو باولو في كلاسيكو الدوري البرازيلي

مباراة سانتوس وساو باولو (إنترنت)

سقط متصدر الدوري البرازيلي، «ساو باولو»، أمام «سانتوس» بهدف في مواجهة الكلاسيكو الأبرز بالجولة الـ29 من المسابقة، ليسمح لـ«إنترناسيونال» في إحياء حظوظه بالتتويج باللقب، بعد فوزه بنفس النتيجة على «غوياس»، ليتقلص الفارق بينهما إلى ثلاث نقاط.

بعد سقوطه على أرضه في ثاني هزيمة له تواليًا، بهدف سجله لاعب «سانتوس جوبسون»، تجمد رصيد «ساو باولو» عند 56 نقطة في المركز الأول، ليتقلص الفارق مع «إنترناسيونال» إلى ثلاث نقاط، بعد انتصاره على «غوياس» بهدف سجله برونو براكيديس، بينما يحل «أتلتيكو مينيرو» ثالثًا برصيد 49 نقطة، ولا تزال تتبقى له مباراتان مؤجلتان، بحسب ما ذكرته «إفي».

بينما رفع «سانتوس» رصيده إلى 42 نقطة، ليحتل المركز الثامن بجدول الترتيب، كما شهدت نفس الجولة انتصارًا ساحقًا لـ«فاسكو دا غاما» على «بوتافوجو» (3-0)، سجلها كل من تاليس ماغنو، أندري، وياغو بيكاتشو من ركلة جزاء.

ورفع «فاسكو» رصيده إلى 32 نقطة، ليحتل المركز 15، ويبتعد عن مراكز الهبوط، بينما تجمد رصيد «بوتافوغو» عند 23 نقطة، ليحل في المركز قبل الأخير.