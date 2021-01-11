مانشستر يونايتد يأمل استعادة أسلحته قبل قمة ليفربول

جانب من مباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا (فرانس برس)

يأمل مدرب «مانشستر يونايتد»، أولي جونار سولشار، في تعافي لاعب الوسط بول بوغبا، والمدافعين فيكتور ليندلوف ولوك شو، من الإصابات، قبل لقاء القمة ضد «ليفربول» في الدوري الإنجليزي، الأحد المقبل.

وغاب الثلاثي عن فوز «يونايتد» على «واتفورد» في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي مطلع الأسبوع، وتحوم شكوك حول مشاركتهم أمام «بيرنلي» في الدوري، غدًا الثلاثاء، ويملك فريق سولشار 33 نقطة من 16 مباراة، وسينتزع الصدارة من «ليفربول» إذا تجنب الهزيمة في ملعب «تيرف مور»، بحسب ما ذكرته «رويترز».

وأبلغ المدرب النرويجي، الصحفيين بشأن حالة اللاعبين الثلاثة قائلًا: «أتمنى لحاقهم جميعًا بمباراة ليفربول بالتأكيد، لست متأكدًا من ذلك إذا لم يخوضوا مباراة بيرنلي».

وأضاف: «لم نصل حتى إلى منتصف الموسم، وكل مباراة في الدوري تمثل تحديًا واختبارًا، وكل مباراة لها مذاق مختلف».

وفاز «يونايتد» 8 مرات، وتعادل مرتين، في آخر 10 مباريات بالدوري، ليقترب من حامل اللقب «ليفربول»، لكن سولشار أكد أنه من السابق لأوانه الحديث عن المنافسة على اللقب.