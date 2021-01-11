خلطة كتالونية في طريقة عمل بوكيتينو مع باريس سان جيرمان

مبابي يقود هجمة لباريس سان جيرمان (أرشيفية : الإنترنت)

قرر المدير الفني الجديد لنادي «باريس سان جيرمان»، ماوريسيو بوكيتينو الاعتماد على اللاعب الشاب تشافي سيمونز صاحب 17 عامًا، في المباراتين اللتين أدارهما كمدرب للفريق.

ويراهن بوكيتينو على سيمونز بنفس الطريقة المشابهة للغاية لما يفعله «برشلونة» منافسه في دوري أبطال أوروبا من بداية الموسم، عندما اعتمد على الثنائي أنسو فاتي وبيدري صاحبي 18 عامًا، وكليهما حقق نتائج مبهرة، بحسب ما نقله موقع «24».

وقام توماس توخيل بالفعل في الرهان، كما فعل مع كايس رويز أتيل، أو تيموثي بيمبيلي، أو بانديوغو فاديغا، أو ماكسين كابو، ولكن بوكيتينو أراد أن يضع رهانه الخاص على تشافي سيمونز.

وبمجرد وصوله، استدعاه مدرب «توتنهام» السابق على مقاعد البدلاء في المباراة ضد «سانت إتيان»، وفي 6 يناير كرر لاحقًا في 9 يناير ضد «بريست»، التي انتهت بفوز الباريسيين 3-0.

ووصل لاعب الوسط الهولندي إلى «باريس سان جيرمان» من «برشلونة» في العام 2019، ولم يمنحه توخيل أي دقائق مع الفريق الأول على الرغم من استدعائه مرتين فقط من قبل المدرب الألماني ضد «لنس» و«نيم».