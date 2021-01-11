كأس إيطاليا طريق إبراهيموفيتش للانفجار من جديد

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 يناير 2021, 03:09 مساء
إبراهيموفيتش (أرشيفية : إنترنت)

مع انطلاق منافسات دور 16 من بطولة كأس إيطاليا لكرة القدم، غداً الثلاثاء، بلقاء «ميلان» مع «تورينو»، يأمل النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش في العودة تدريجيًّا لأفضل مستوياته مع «ميلان»، بعد فترة غياب طويلة عن الملاعب بسبب الإصابة.

تتجدد المواجهة بين «ميلان» و«تورينو» غدًا الثلاثاء، بعد أن التقى الفريقان أمس الأول في الجولة 17 من الدوري، وقد انتهت المباراة بفوز «ميلان» (2-0)، وقد شهدت عودة إبراهيموفيتش الذي شارك في الدقائق الأخيرة من المباراة من مقعد البدلاء، بحسب ما نقله موقع 24».

وتغلب «ميلان» على «تورينو» (2-0)، ليتفوق في صدارة الدوري بفارق أربع نقاط أمام «إنتر ميلان» الذي تعادل مع «روما» (2-2) في الدوري، ويتطلع إلى استعادة مذاق الانتصار عبر مواجهة مضيفه «فيورنتينا» في بطولة الكأس مساء الأربعاء.

وقال المدير الفني لـ«ميلان»، ستيفانو بيولي، بشأن عودة إبراهيموفيتش الذي بدأت فترة غيابه في أواخر نوفمبر الماضي: «كان من المهم للغاية أن يعود، رغم حقيقة أن الفريق استعرض براعة في الحفاظ على إيقاع اللعب وتحقيق النتائج، زلاتان مهم للغاية بالنسبة لنا، وبالطبع سيستغرق الأمر بعض الوقت كي يعود إلى أفضل مستوياته».

ويفتتح «إنتر ميلان» المباريات المقررة مساء الأربعاء في دور الـ16 ببطولة الكأس، عندما يحل ضيفًا على «فيورنتينا»، ثم يلتقي حامل اللقب «نابولي» مع فريق الدرجة الثانية «إمبولي»، ويلتقي «يوفنتوس» حامل لقب الدوري مع «جنوى».

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