أرتيتا: مواجهتا كريستال ونيوكاسل ستحددان سكة «آرسنال»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 يناير 2021, 03:07 مساء
مباراة آرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي (تويتر)

أكد مدرب «آرسنال» الإنجليزي، الإسباني ميكيل أرتيتا، أن المباراتين المقبلتين أمام «كريستال بالاس»، و«نيوكاسل يونايتد»، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ستحددان مدى التطور الحقيقي للفريق اللندني في الأسابيع الأخيرة.

فاز «آرسنال» في آخر ثلاث مباريات بالدوري، وبدأ حملة الدفاع عن لقب كأس الاتحاد الإنجليزي، بالفوز (2-0) على «نيوكاسل»، بفضل هدفين في الوقت الإضافي، بحسب ما ذكرته «رويترز».

وسيستضيف فريق «آرسنال» نظيره «كريستال بالاس» في استاد الإمارات، غدًا الثلاثاء، قبل استقبال «نيوكاسل» بعد أربعة أيام، وأبلغ أرتيتا الصحفيين اليوم الإثنين قائلًا: «المباراتان المقبلتان حاسمتان لرؤية الاتجاه الذي اتخذناه لتحسين الأوضاع».

وأضاف أرتيتا الذي يحتل فريقه المركز 11 بعد انطلاقة متواضعة: «سنرى إن كان يمكننا البناء على النتائج الأخيرة في المباراتين المقبلتين».

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