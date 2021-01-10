كأس الاتحاد الإنجليزي.. مانشستر سيتي وتشلسي يتأهلان إلى الدور الرابع

فريق تشلسي الإنجليزي. (تويتر)

تأهل فريقا مانشستر سيتي وتشلسي، للدور الرابع ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الأحد، بعدما تغلبا على ضيفيهما برمنجهام سيتي وموركامب على الترتيب، في الدور الثالث للمسابقة.

وفاز مانشستر سيتي على برمنجهام، الذي يلعب بدوري الدرجة الأولى شامبيون شيب 3-0، فيما تغلب تشلسي 4-0 على موركامب، الذي ينافس بدوري الدرجة الثالثة (ليج تو).

وحسم مانشستر سيتي الأمور لصالحه منذ الشوط الأول، حيث أحرز برناردو سيلفا الهدفين الأول والثاني لفريق المدرب الإسباني جوسيب جوارديولا في الدقيقتين الثامنة و15، فيما أضاف فيل فودين الهدف الثالث في الدقيقة 33.

ولم يجد تشلسي صعوبة في الفوز على موركامب 4-0، حيث سجل ماسون ماونت الهدف الأول للفريق اللندني في الدقيقة 18، قبل أن يحرز تيمو فيرنر وكالوم هدسون أودوي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 44 و49 على الترتيب، وتكفل كاي هافيرتز بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 86.

وفجر كرولي تاون، الذي يحتل المركز السادس بدوري الدرجة الثالثة الإنجليزي، مفاجأة كبرى، بعدما أطاح بضيفه ليدز يونايتد، الذي ينافس بالدوري الإنجليزي الممتاز، عقب فوزه عليه 3-0، ليواصل مغامرته في كأس الاتحاد.