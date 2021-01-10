إصابة «فيتسل» تهدد بإنهاء موسمه مع دورتموند

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 يناير 2021, 07:18 مساء
اللاعب البلجيكي أكسل فيتسل. (فرانس برس)

أكد نادي «بوروسيا دورتموند»، اليوم الأحد، أن لاعبه البلجيكي أكسل فيتسل سيغيب «أشهرًا» عن اللعب جراء إصابته بتمزق في وتر أخيل، ما يهدد بإنهاء موسمه.

وخسر «دورتموند» جهود لاعب الوسط بعدما خرج مصابًا خلال المباراة التي فاز فيه فريقه 3-1 السبت، على «لايبزيغ»، بثنائية للنروجي إرلينغ هالاند وهدف الإنجليزي جايدون سانشو.

وأكد النادي الأصفر والأسود أن نتيجة فحص فيتسل (31 عامًا) أثبتت أنه يعاني تمزقًا في وتر أخيل وسيغيب «للأشهر المقبلة».

ولم يذكر النادي الألماني ما إذا سيكون فيتسل حاضرًا للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس أوروبا المقرر انطلاقها في 11 يونيو المقبل.

وتشكل إصابة فيتسل ضربة قوية لـ«دورتموند» رابع ترتيب الدوري الألماني بفارق خمس نقاط عن «بايرن ميونيخ»، خصوصًا أن البلجيكي شارك أساسيًّا في 18 مباراة من أصل 24 في جميع المسابقات هذا الموسم.

وسيغيب فيتسل أيضًا عن مباراة ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا أمام «إشبيلية» في 17 فبراير، فيما تلعب مباراة الإياب في 9 مارس.

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