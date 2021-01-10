«إنتر ميلان» يهدر مزيد النقاط في السباق نحو لقب الدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 يناير 2021, 06:03 مساء
فريق إنتر ميلان. (تويتر)

أهدر «إنتر ميلان» نقطتين إضافيتين في سعيه نحو إحراز لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة الأولى منذ العام 2010، بتعادله مع مضيفه «روما» 2-2 في المرحلة السابعة عشرة اليوم الأحد.

وكان «إنتر ميلان» تعرض للخسارة أمام «سمبدوريا» 1-2 الأربعاء الماضي فيما تنتظره مواجهة قوية الأحد المقبل ضد «يوفنتوس».

وفشل «إنتر ميلان» في تضييق الخناق مجددًا على جاره «ميلان» المتصدر، حيث بات يتخلف عنه في المركز الثاني بفارق 3 نقاط (40 مقابل 37)، في حين بقي «روما» ثالثًا مع 34 نقطة.

وعاد المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، ثاني ترتيب الهدافين مع 12 هدفًا، إلى التشكيلة الأساسية لـ«إنتر» بعد تعافيه تمامًا من إصابة عضلية علمًا بأنه شارك في نصف الساعة الأخير لمباراة فريقه الأخيرة ضد «سمبدوريا» وانتهت بخسارته 1-2 في الجولة الأخيرة.

والتعادل هو السادس تواليًا بين الفريقين في الدوري، في حين حافظ فريق العاصمة على سجله خاليًا من الهزائم على الملعب الأولمبي في آخر 13 مباراة في الدوري، محققًا 9 انتصارات و4 تعادلات.

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