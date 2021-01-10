ناغتس يسقط سيكسرز «المنقوص» في الدوري الأميركي للسلة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 يناير 2021, 02:57 مساء
لاعب سيكسرز داني غرين يسدد في سلة ناغتس (فرانس برس)

سقط فيلادلفيا سفنتي سيكسرز متصدر المنطقة الشرقية الذي اعتمد على تشكيلة ضمت 8 لاعبين فقط بسبب الإصابات وتطبيق بروتوكول جائحة كوفيد-19، أمام منافسه وضيفه دنفر ناغتس (103-115) ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وجاءت نتيجة سيث كوري إيجابية الخميس، فاضطر أربعة من زملائه الذين خالطوه وهم توبياس هاريس، ماتيس ثيبول، شايك ميلتون وفانسان بوارييه إلى حجز أنفسهم، في حين غاب نجما الفريق الكاميروني جويل امبييد والأسترالي بن سيمونز بداعي الإصابة في الظهر والركبة تواليا، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ومن بين اللاعبين الثمانية المتاحين أمام المدرب دوك ريفرز، لم يكن مايك سكوت جاهزا لخوض المباراة لكنه جلس على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين ليسمح لفريقه بتواجد ثمانية لاعبين كما تنص قوانين رابطة الدوري.

وأسف ريفرز لخوض فريقه المباراة في هذه الظروف بقوله «لا أعتقد بأنه كان يجب أن نخوض المباراة لكن القرار لا يعود إلي، لقد قالوا لنا إنه يتعين علينا اللعب، أنا قلق لصحة اللاعبين».

أما مدرب دنفر مايك مالون فقال «اعتبر الحكام بأن الوضع سالم لخوض المباراة، بصراحة، أعتقد بأننا سنواجه العديد من هذا الوضع في المستقبل».

وكانت مباراة سيكسرز وناغتس مرشحة لكي تكون ثاني مباراة يتم تأجيلها بعد لقاء هيوستن روكتس مع أوكلاهوما سيتي ثاندر في الجولة الافتتاحية شهر ديسمبر الماضي بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

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