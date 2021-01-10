فوز وموعد تتويج محتمل لبوكيتينو مع باريس سان جيرمان في غياب نيمار

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 يناير 2021, 11:29 صباحا
لاعبو باريس سان جرمان يحتفلون بهدف الإسباني بابلو سارابيا (فرانس برس)

حقق باريس سان جرمان حامل اللقب فوزه الأول بإشراف مدربه الجديد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو بنتيجة (3-صفر) على حساب بريست ضيفه في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الفرنسي التي شهدت عودة ليون من تأخر بهدفين أمام مضيفه رين إلى تعادل (2-2) ليكون بطل مرحلة الذهاب.

وبعد أن استهل مشواره مع فريق العاصمة إثر تعيينه مدربًا خلفًا للألماني توماس توخل مطلع العام بتعادل مع سانت إتيان (1-1) الأربعاء، حقق بوكيتينو على ملعب بارك دي برانس فوزه الأول مع الفريق الذي دافع عن ألوانه لاعبا بين عامي 2001 و2003، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ورفع ليون رصيده إلى 40 نقطة في الصدارة بفارق نقطة عن كل من سان جرمان الثاني وليل الثالث بعد أن عاد الأخير إلى سكة الانتصارات من بوابة نيم بهدف نظيف بعد سقوطه أمام انجيه في المرحلة السابقة.

ويدين سان جرمان بالفوز للإيطالي مويس كين، والأرجنتيني ماورو ايكاردي العائد من الإصابة والبديل الاسباني بابو سارابيا.

واستمر غياب النجم البرازيلي نيمار عن وصيف بطل أوروبا لعدم تعافيه من إصابة في كاحله تعرض لها في ديسمبر الماضي ضد ليون، إضافة لقطب الدفاع بريسنل كيمبيبي والظهير الأيمن الإيطالي اليساندرو فلورنتسي ولاعب الوسط الأرجنتيني لياندرو باريديس.

وستكون الفرصة متاحة أمام بوكيتينو للصعود إلى منصة التتويج بعد أيام فقط على توليه المهمة، إذ يلتقي سان جرمان الأربعاء مع غريمه مرسيليا على كأس الأبطال الموازية للكأس السوبر المحلية.

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