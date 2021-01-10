ريال مدريد يرفض هدية سوء الأحوال الجوية في ليلة استفاقة ميسي

مباراة ريال مدريد وأوساسونا (إنترنت)

لم يستغل ريال مدريد حامل اللقب قرار تأجيل مباراة جاره أتلتيكو وضيفه أتلتيك بسبب الأحوال الجوية لكي يتصدر، وذلك بعد اكتفائه بالتعادل السلبي على ملعب أوساسونا، فيما واصل الأرجنتيني ليونيل ميسي استفاقته بقيادة برشلونة للفوز على غرناطة (4-صفر) في المرحلة 18 من الدوري الإسباني.

وبعد أن كانت المباراة مهددة أيضا بالإرجاء نتيجة الأحوال الجوية، خاض ريال مباراته وأوساسونا وسط برد قارص حيث وصلت درجة الحرارة إلى واحد تحت الصفر، ما أثر على أداء الفريقين اللذين لم يقدما أي شيء يذكر في شوط أول خلا تماما من الفرص، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وحتى أن النادي الملكي الذي فاز في المواجهات السبع الأخيرة ضد أوساسونا في جميع المسابقات ولم يخسر أمامه منذ يناير 2011 في الدوري (صفر-1)، لم يسدد ولو لمرة واحدة بين الخشبات الثلاث في احصائية سلبية هي الأولى من نوعها لرجال زيدان هذا الموسم في الشوط الأول ضمن جميع المسابقات.

وفي المباراة الأخرى، واصل ميسي تقديم المستويات التي عهدتها منه جماهير كرة القدم في السنوات الـ15 الأخيرة بعد بداية باهتة للموسم، وقاد فريقه برشلونة إلى انتصاره الثالث تواليًا بتسجيله وزميله الفرنسي أنطوان غريزمان ثنائية في الفوز (4-صفر) على مضيفه غرناطة ليرفع الدولي الأرجنتيني رصيده إلى 11 هدفًا في الليغا هذا الموسم ويرتقي إلى صدارة ترتيب الهدافين.

ورفع فريق المدرب الهولندي رونالد كومان الذي بقي من دون هزيمة في الدوري للمباراة الثامنة تواليًا، رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن الغريم ريال مدريد وأربع عن أتلتيكو، إلا أن الأخير خاض ثلاث مباريات أقل من برشلونة.