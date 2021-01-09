بيرلو: كورونا؟ هناك مشاكل أخرى تواجه يوفنتوس

أندريا بيرلو (فرانس برس)

أكد مدرب يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم أندريا بيرلو السبت أنه يبحث عن حلول للغيابات الكثيرة في صفوف الفريق سواء الخاصة بإصابة كورونا أو المشاكل العضلية.

وأضيف الجمعة قلب الدفاع الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت لقائمة المصابين بـ«كوفيد-19» لينضم إلى البرازيلي أليكس ساندرو والكولومبي خوان كوادرادو ويعاني فريق «السيدة العجوز» أيضا من الإصابات العضلية لبعض لاعبيه يتقدمهم الإسباني ألفارو موراتا، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وقال بيرلو عشية مباراة فريقه ضد ساسوولو ضمن المرحلة السابعة عشرة من الدوري المحلي «وضع موراتا أفضل حاليا، سنقيم حالته صباح الغد الأحد لنرى ما إذا كان بإمكانه المشاركة في المباراة أم لا».

وأضاف «الحالات الإيجابية بفيروس كورونا أثرت فينا كما أثرت بغيرنا من الفرق، لكن علينا السير قدما والتطلع إلى الأمام لأن هناك مشاكل أخرى علينا حلها».

وشدد المايسترو على أهمية الفوز على ميلان في المرحلة السابقة (3-1) «لقد طلبت من اللاعبين تحسين تركيزهم خاصة عندما نتقدم بالنتيجة، لأنها مرحلة مهمة للغاية، لقد كان انتصارا مهما، لكن إذا لم نفز غداً، فلن يكون له فائدة تذكر».

وتابع «علينا التحلي بنفس الروحية وأن تكون لدينا نفس الرغبة في تحقيق الفوز أيا كان الخصم، وبعد ذلك سنرى أين سنكون في أبريل المقبل».

واشاد بيرلو بلاعبه الشاب فيديريكو كييزا قائلا «لم يفاجئني مستواه، كنت أعرف صفاته وأردته معنا، يمكنه أن يتحسن أكثر بعد، هو شاب ونموذج لبطل كبير، عليه أن يتحسن في كل مباراة، ويجب أن تكون مباراة سان سيرو بمثابة نقطة انطلاق له»، وأشار إلى أن استبدله في المباراة ضد ميلان بناء على رغبته بعد شعوره بألم في وركه لكنه تعافى الآن.

وأكد بيرلو أن مدافعيه جورجيو كيلليني والتركي مرعي ديميريل سيكونان أساسيان في المباراة ضد ساسوولو، لافتا إلى وجود أربعة مدافعين اخرين قادرين على التواجد في خط دفاع البيانكونيري.