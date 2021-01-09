ليفركوزن يتعثر وشالكه يفيق على يد مدرب الزمالك السابق

هوب يحتفل بأحد أهداف شالكه (فرانس برس)

فرط باير ليفركوزن بنقطتين ثمينتين لصراعه على الصدارة، وذلك بتعادله على أرضه مع فيردر بريمن (1-1)، فيما حقق شالكه فوزه الأول منذ أوائل 2020 باكتساحه هوفنهايم (4-صفر) السبت في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الألماني.

بعد أن تلقى في المرحلة الماضية على يد خصمه المقبل الثلاثاء في الدور الثاني لمسابقة الكأس إينتراخت فرانكفورت هزيمته الثانية للموسم، كان ليفركوزن يمني النفس بالعودة سريعا إلى سكة الانتصارات وتضييق الخناق على لايبزيغ الثاني قبل المواجهة المرتقبة لاحقا بين الأخير وبوروسيا دورتموند، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

لكن فريق المدرب الهولندي بيتر بوس وجد نفسه السبت متخلفا أمام ضيفه بريمن بهدف التركي عمر توبراك، إلا أن التشيكي باتريك تشيك أنقذه من هزيمة ثالثة بإدراكه التعادل ورفع ليفركوزن رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين عن لايبزيغ وأربع عن بايرن ميونيخ حامل اللقب والمتصدر الذي مني الجمعة بهزيمته الأولى في آخر 21 مباراة ضمن جميع المسابقات بخسارته أمام بوروسيا مونشنغلادباخ (2-3) بعد أن كان متقدما (2-صفر).

وفي المقابل، رفع بريمن رصيده إلى 15 نقطة بتعادل سادس للموسم مقابل ثلاثة انتصارات وست هزائم، وانتهت المواجهة بين أونيون برلين الخامس وفولفسبورغ السادس بالتعادل بهدفين للهولندي شيرالدو بيكر وروبرت أندريش، مقابل هدفين للسويسري ريناتو ستيفن والهولندي فوتر فيغهورست الذي رفع رصيده إلى 10 أهداف في لقاء أكمله فريقه بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 50 بعد طرد ماكسيميليان أرنولد.

وارتقى أونيون بهذا التعادل إلى المركز الرابع موقتا بفارق الأهداف أمام دورتموند وفولفسبورغ السادس.

وتجنب شالكه معادلة الرقم القياسي السلبي لعدد المباريات المتتالية من دون فوز في تاريخ الدوري والمسجل لتاسمانيا برلين موسم 1965-66 بواقع 31 مباراة من دون فوز، وذلك بتحقيقه انتصاره الأول منذ يناير من العام الحالي بفضل الأميركي ماثيو هوب الذي سجل ثلاثية في مرمى هونهايم قبل أن يضيف المغربي أمين الحارث الرابع.

وكان شالكه يخوض مباراته الثانية بقيادة مدربه الجديد السويسري كريستيان غروس مدرب الزمالك المصري الأسبق الذي استلم المهمة خلفا لمانويل باوم المقال من منصبه بعد 79 يوما فقط على توليه المهمة.

وغروس (66 عاما) الذي خسر مباراته الأولى أمام هرتا برلين بثلاثية نظيفة، هو المدرب الرابع لشالكه في 2020 بعد دافيد فاغنر، باوم، والهولندي هوب ستيفنس الذي استلم المهمة موقتا لأيام معدودة بعد إقالة باوم.