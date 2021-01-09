أتالانتا يواصل مشواره الصعودي في الدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 يناير 2021, 11:36 مساء
المهاجم السلوفيني يوسيب إيليسيتش في لقطة احتفالية (فرانس برس)

بعد أن تعثر أمام فرق متواضعة إلى حد ما من عيار «سمبدوريا» و«سبيتسيا» و«هيلاس فيرونا» في القسم الأول من الموسم، واصل «أتالانتا» مشواره الصعودي وحقق انتصاره الثالث تواليًا بتغلبه على مضيفه «بينيفينتو» (4-1) السبت في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورغم استمرار غياب ملهمه الأرجنتيني، أليخاندرو غوميز؛ لاستبعاده عن الفريق بسبب توتر علاقته بالمدرب جان بييرو غاسبيريني، نجح ممثل مدينة برغامو في تحقيق فوزه التاسع هذا الموسم، والصعود موقتًا إلى المركز الرابع على حساب «يوفنتوس» البطل و«ساسوولو» و«نابولي» مع مباراة مؤجلة في جعبته، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ويدين «أتالانتا» الذي بلغ الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني تواليًا، حيث أوقعته القرعة في مواجهة صعبة مع «ريال مدريد» الإسباني، بالنقاط الثلاث إلى السلوفيني يوسيب إيليشيتش الذي سجل الهدف الأول وكان خلف الثاني الذي أحرزه البرازيلي رافايل تولوي بعدما تابع تسديدة السلوفيني، ثم مرر كرة الهدف الثالث الذي سجله الكولومبي دوفان زاباتا ورفع به رصيده إلى 7 أهداف.

وأضاف الكولومبي الآخر لويس مورييل الهدف الرابع من خارج المنطقة بعد دخوله بديلًا، رافعًا رصيده إلى 10 أهداف، فيما كان هدف «بينيفينتو» الوحيد عبر ماركو ساو في مستهل الشوط الثاني حين أدرك التعادل.

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