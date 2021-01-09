إبراهيموفيتش يعود لتشكيلة «ميلان»

إبراهيموفيتش (فرانس برس)

يعود النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش المبتعد عن الملاعب منذ سبعة أسابيع بسبب الإصابة، إلى تشكيلة فريقه «ميلان» في مباراة اليوم السبت ضد «تورينو» ضمن المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وغاب إبراهيموفيتش عن المباريات الثماني الأخيرة للفريق اللومباردي بسبب إصابة عضلية تعرّض لها في 22 نوفمبر الماضي في المباراة أمام «نابولي» (3-1)، ثم تعرض أثناء التدريبات لإصابة جديدة في ربلة الساق أجلت عودته للملاعب، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

ويأتي استدعاء إبراهيموفيتش بمثابة مفاجأة، حيث ألمح مدرب الفريق ستيفانو بيولي في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أن نجمه البالغ من العمر 39 عامًا سيعود ضد «كالياري» في المباراة المقرر إقامتها في 18 يناير.

ونشر «ميلان» على حسابه في «تويتر» قائمة من 24 لاعبًا ضمت إبراهيموفيتش وصانع الألعاب التركي هاكان جالهان أوغلو الذي تعرض لإصابة على مستوى الكاحل خلال مشاركته في المباراة ضد «يوفنتوس»، وأرفقها بوسم عودة إيبرا.

ويحتل «ميلان» صدارة الترتيب بـ37 نقطة بفارق نقطة أمام جاره «إنتر»، وخسر أول مباراة له هذا الموسم الأربعاء الماضي ضد «يوفنتوس» حامل اللقب في المواسم التسعة السابقة (1-3) على أرضه في سان سيرو.

ورغم خوضه ست مباريات فقط هذا الموسم من أصل 16 نجح إبراهيموفيتش بتسجيل عشرة أهداف.