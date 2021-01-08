إماراتي يبقي على أول كأس آثري لمانشستر سيتي أحرزه العام 1904

تتويج سابق لمانشستر سيتي بلقب كأس إنجلترا العام 2019 (فرانس برس)

اشترى الشيخ الإماراتي منصور بن زايد آل نهيان مالك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي أول كأس فاز بها الفريق في تاريخه وهي كأس التحدي التي أقيمت بين عامي 1896 و1910.

وحقق النادي الأزرق لقب هذه المسابقة التي حلًت مكانها كأس الاتحاد الإنجليزي، في العام 1904 عندما فاز في النهائي على بولتون واندررز، بحسب ما ذكرته «فرانس برس».

وجاء في بيان صادر عن بطل إنجتلرا عامي 2018 و2019 «يُسعد سيتي أن يعلن أننا الآن الوصي الفخور لكأس التحدي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم 1896-1910، وهو كأس الاتحاد الإنجليزي حالياً، بعد شراء الكأس مؤخرًا في مزاد علني من قبل مالك النادي، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان».

وتابع «تُعد الكأس، التي سبقت الكأس الحالية في كأس الاتحاد إحدى أهم القطع الآثرية في كرة القدم العالمية وأقدم قطعة لكأس الاتحاد في إنجلترا».

وأشارت التقارير إلى أن الشيخ منصور دفع أكثر من 750 ألف جنيه إسترليني ما يوزي مليون دولار لشراء القطعة، وسيعيرها إلى المتحف الوطني لكرة القدم في مانشستر.

وقال مدير النادي خلدون المبارك «كان الفوز بهذه الكأس في العام 1904 نقطة تحول للنادي ولمدينة مانشستر حيث رسّخ كرة القدم بقوة في قلب المجتمع».

فيما اعتبر الرئيس التنفيذي للمتحف الوطني تيم ديزموند، أن بقاء الكأس في إنجلترا يشكل مصدر ارتياح كبير «إنها أقدم كأس لا تزال موجودة لمسابقة الاتحاد الإنجليزي، كانت هذه الكأس المميزة من أرقى قطعنا الآثرية».

وتابع «عندما تركتنا في سبتمبر 2019 لبيعها في المزاد العلني من قبل مالكها آنذاك، كنا نخشى ألا نراها مرة أخرى وأن تخسر بريطانيا كأس الاتحاد إلى الأبد».

ويلتقي مانشستر سيتي الأحد مع بيرمنغهام في الدور الثالث في كأس إنجلترا لهذا الموسم علمًا أنه حقق لقب المسابقة في ست مناسبات آخرها العام 2019.