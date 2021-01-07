الدوري الإسباني يعلن مواعيد مؤجلات ريال مدريد وبرشلونة

فريق ريال مدريد الإسباني. (أرشيفية : إنترنت)

أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، موعد المباراتين المؤجلتين لريال مدريد وبرشلونة من الجولة الأولى بالدوري «الليغا».

ووفقًا للحساب الرسمي لرابطة «الليغا»، على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، فإن ريال مدريد سيلعب مع خيتافي يوم 17 فبراير المقبل.

كما ذكرت رابطة «الليغا» أن برشلونة سيلتقي مع إلتشي يوم 24 من الشهر ذاته.

وبدأ ريال مدريد وبرشلونة الموسم الحالي متأخرين؛ بسبب بلوغ الميرنجي ثمن نهائي دوري الأبطال بموسم الماضي، بينما وصل البارسا إلى ربع نهائي البطولة الأوروبية.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني حاليا في «الليغا» برصيد 36 نقطة، بينما يقع برشلونة في المركز الثالث بـ31 نقطة.