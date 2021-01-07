كلوب يرد على صفقات ليفربول في الانتقالات الشتوية

مدرب فريق ليفربول الإنجليزي الألماني يورغن كلوب. (أرشيفية : إنترنت)

ألمح الألماني يورغن كلوب، مدرب فريق ليفربول الإنجليزي، اليوم الخميس، إلى أنه لا يتوقع أن يبرم النادي صفقات في سوق الانتقالات الشتوية الحالية رغم الإصابات التي يعاني منها، وذلك بسبب التداعيات المالية لجائحة فيروس «كورونا المستجد».

ومن المتوقع أن يغيب المدافعان الهولندي فيرجل فان دايك وجو غوميز حتى نهاية الموسم، فيما يشكل غياب الكاميروني جويل ماتيب المصاب حاليا معضلة لكلوب في مركز قلب الدفاع.

وشغر لاعب خط الوسط البرازيلي فابينيو هذا المركز في غالبية مباريات بطل إنجلترا هذا الموسم، فيما تحتم على كلوب الاستعانة بخدمات اليافعين رايس وليامس ونات فيليبس.

ورغم خوض المباريات خلف أبواب موصدة للحد من تفشي «كوفيد-19» منذ استئناف الموسم الماضي، ما أدى إلى خسائر مالية بسبب انعدام الإيرادات من بيع التذاكر، إلا أن الفريق الأحمر أنفق 70 مليون جنيه استرليني في سوق الانتقالات الصيفية للحصول على خدمات الإسباني تياغو ألكانتارا، والبرتغالي ديوغو جوتا واليوناني كوستانتيوس تسيميكاس، الذين عانوا أو لا زالوا يعانون من الإصابات.

وقال كلوب على هامش المباراة ضد أستون فيلا، الجمعة في منافسات كأس إنجلترا: «لا يمكنني القول إننا لن نقوم بذلك حتمًا (إبرام الصفقات)، ولكن من غير المرجح أن يحصل بسبب الوضع في العالم. العالم لا يمر بأفضل أحواله، لذا لمَ سيكون الأمر مختلفًا بالنسبة لنادي كرة قدم؟».

وكان المدرب الألماني قاد ليفربول إلى لقب دوري أبطال أوروبا العام 2019 قبل أن يمنحه في 2020 لقبه الأول في الدوي الإنجليزي منذ 30 عامًا. ومع ذلك، فإن الإنفاق المالي الذي كان متوقعًا بعد هذا النجاح لم يتحقق لا سيما مع التوقعات المتزايدة لموسم كامل خلف أبواب موصدة.

وأردف كلوب: «هذا النادي، مع مالكيه، سيكون دائمًا مسؤولا عن الأمور التي نقوم بها.. لو كان العالم في وضع طبيعي، فسيكون كل شيء على ما يرام، لقد فزنا بالدوري، وفزنا بدوري أبطال أوروبا، والنادي في أفضل حالة ممكنة، ثم لديك ثلاثة لاعبين أساسيين في قلب الدفاع مصابين جميعًا - في وضع كهذا هل كنا سنفعل شيئا ما عادة؟.. نعم، بالطبع، ولكننا لسنا في هذه الحالة لذا لا أعرف ما إذا سيحصل شيء أم لا».

لا يزال ليفربول في صدارة الدوري ولكنه فشل في الفوز في مبارياته الثلاث الأخيرة في البريميرليغ للمرة الأولى منذ العام 2018 ما وضع مركزه في خطر.

إذ سيكون الغريم مانشستر يونايتد المتساوي معه في النقاط قادرًا على الانفراد بالصدارة في حال فوزه على بيرنلي في مباراة مؤجلة من الدوري الثلاثاء، ليدخل إلى ملعب أنفيلد في المواجهة المرتقبة مع ليفربول في 17 الشهر الحالي وهو متقدم عليه بثلاث نقاط.